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Многодетная мать рассказала Путину, как ее семья дает концерты в детдомах - РИА Новости, 29.05.2025
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17:36 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/kontserty-2019831881.html
Многодетная мать рассказала Путину, как ее семья дает концерты в детдомах
Многодетная мать рассказала Путину, как ее семья дает концерты в детдомах - РИА Новости, 29.05.2025
Многодетная мать рассказала Путину, как ее семья дает концерты в детдомах
Многодетная мать из Пензы Дарья Беляева рассказала президенту России Владимиру Путину о том, как ее семья вместе с другими семьями устраивает концерты в детских РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:36:00+03:00
2025-05-29T17:36:00+03:00
общество
пенза
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетная мать из Пензы Дарья Беляева рассказала президенту России Владимиру Путину о том, как ее семья вместе с другими семьями устраивает концерты в детских домах и домах-интернатах. Глава государства в четверг по видеосвязи провел встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". Во встрече приняла участие семья Дарьи и Вячеслава Беляевых из Пензы, в которой воспитывается 11 детей. "Наши дети играют на различных музыкальных инструментах, в нашем небольшом семейном ансамбле не только фортепиано, есть скрипка, виолончель, кларнет, баян, труба. Мы хотели бы выразить вам слова искренней благодарности за государственную социальную поддержку, за заботу о будущем наших детей, за заботу о всех семьях, имеющих детей, особенно много детей. В ответ мы приглашаем вас к себе, посетить наш Пензенский край, посетить нашу семью, наш дом", - сказала Беляева главе государства. В свою очередь, президент задал ей вопрос. "Дарья Михайловна, я смотрю (в справке, подготовленной властями региона - ред.) вы регулярно посещаете детские дома, дома-интернаты, концерты там устраиваете для воспитанников. Действительно это так?" - спросил Путин. Многодетная мать ответила, что в концертах участвуют и другие многодетные семьи. "Да. Мы еще берем несколько семей многодетных, собираемся вместе и стараемся показать наших детям, чтобы они умели дарить частичку таким семьям (детям - ред.), у которых нет родителей", - сказала она. "Очень здорово. Очень душевно и красиво", - отреагировал президент. По просьбе главы государства двое детей Беляевых исполнили музыкальную композицию на скрипке и фортепиано. "Давайте, пожалуйста, доставьте удовольствие и мне, и всем, кто на связи с нами", - попросил Путин. Глава семьи Вячеслав Беляев рассказал президенту, что они с женой уже при создании семьи понимали, что у них будет много детей, так как он вырос в семье, где было 12 детей, а его жена - в семье с шестью детьми. "Мы оба из многодетных семей, и пример наших родителей был всегда перед нашими глазами, их любовь друг к другу, забота, взаимопонимание, поддержка, вера в Бога каждодневно были у нас, и мы в своей жизни также стремимся подражать им. Мама моего супруга, Беляева Зинаида Алексеевна, была награждена медалью "Мать-героиня"... Хочется мне сказать тем семьям, которые хотят иметь много детей. Не бойтесь, не смущайтесь, потому что дети - это наша награда", - добавила Дарья Беляева.
https://ria.ru/20250529/putin-2019813008.html
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общество, пенза, россия, владимир путин
Общество, Пенза, Россия, Владимир Путин
Многодетная мать рассказала Путину, как ее семья дает концерты в детдомах

Многодетная мать из Пензы рассказала Путину об устраиваемых в детдомах концертах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", и матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Многодетная мать из Пензы Дарья Беляева рассказала президенту России Владимиру Путину о том, как ее семья вместе с другими семьями устраивает концерты в детских домах и домах-интернатах.
Глава государства в четверг по видеосвязи провел встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". Во встрече приняла участие семья Дарьи и Вячеслава Беляевых из Пензы, в которой воспитывается 11 детей.
Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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"Наши дети играют на различных музыкальных инструментах, в нашем небольшом семейном ансамбле не только фортепиано, есть скрипка, виолончель, кларнет, баян, труба. Мы хотели бы выразить вам слова искренней благодарности за государственную социальную поддержку, за заботу о будущем наших детей, за заботу о всех семьях, имеющих детей, особенно много детей. В ответ мы приглашаем вас к себе, посетить наш Пензенский край, посетить нашу семью, наш дом", - сказала Беляева главе государства.
В свою очередь, президент задал ей вопрос.
"Дарья Михайловна, я смотрю (в справке, подготовленной властями региона - ред.) вы регулярно посещаете детские дома, дома-интернаты, концерты там устраиваете для воспитанников. Действительно это так?" - спросил Путин.
Многодетная мать ответила, что в концертах участвуют и другие многодетные семьи.
"Да. Мы еще берем несколько семей многодетных, собираемся вместе и стараемся показать наших детям, чтобы они умели дарить частичку таким семьям (детям - ред.), у которых нет родителей", - сказала она.
"Очень здорово. Очень душевно и красиво", - отреагировал президент.
Президент РФ Владимир Путин встретился с семьями, награжденными орденом Родительская слава, и матерями, удостоенными почетного звания Мать-героиня - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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По просьбе главы государства двое детей Беляевых исполнили музыкальную композицию на скрипке и фортепиано.
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Глава семьи Вячеслав Беляев рассказал президенту, что они с женой уже при создании семьи понимали, что у них будет много детей, так как он вырос в семье, где было 12 детей, а его жена - в семье с шестью детьми.
"Мы оба из многодетных семей, и пример наших родителей был всегда перед нашими глазами, их любовь друг к другу, забота, взаимопонимание, поддержка, вера в Бога каждодневно были у нас, и мы в своей жизни также стремимся подражать им. Мама моего супруга, Беляева Зинаида Алексеевна, была награждена медалью "Мать-героиня"... Хочется мне сказать тем семьям, которые хотят иметь много детей. Не бойтесь, не смущайтесь, потому что дети - это наша награда", - добавила Дарья Беляева.
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