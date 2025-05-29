https://ria.ru/20250529/kndr-2019780170.html
Шойгу оценил развитие отношений с КНДР
Шойгу оценил развитие отношений с КНДР - РИА Новости, 29.05.2025
Шойгу оценил развитие отношений с КНДР
Отношения между Россией и КНДР развиваются энергично, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:02:00+03:00
2025-05-29T15:02:00+03:00
2025-05-29T15:06:00+03:00
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москва
сергей шойгу
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и КНДР развиваются энергично, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "В последние годы мы делаем большие шаги (в совместном взаимовыгодном сотрудничестве - ред.)", - сказал Шойгу журналистам по итогам прошедшей в Москве международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Отношения развиваются, развиваются достаточно энергично", - подчеркнул он. А международная изоляция КНДР была "абсолютно неправильной", добавил он.Делегация КНДР принимала участие в нынешнем форуме по безопасности.Шойгу отметил, что в рамках форума благодарил северокорейских коллег за помощь в освобождении Курской области. Военные КНДР "воевали за освобождение нашей земли, как за освобождение своей", подчеркнул Шойгу.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
https://ria.ru/20250528/kndr-2019571212.html
https://ria.ru/20250429/rossiya-2013930481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), москва, сергей шойгу, в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025
Россия, КНДР (Северная Корея), Москва, Сергей Шойгу, В мире, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Шойгу оценил развитие отношений с КНДР
Шойгу: отношения между Россией и КНДР развиваются энергично
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и КНДР развиваются энергично, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"В последние годы мы делаем большие шаги (в совместном взаимовыгодном сотрудничестве - ред.)", - сказал Шойгу
журналистам по итогам прошедшей в Москве
международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Отношения развиваются, развиваются достаточно энергично", - подчеркнул он.
А международная изоляция КНДР
была "абсолютно неправильной", добавил он.
Делегация КНДР принимала участие в нынешнем форуме по безопасности.
Шойгу отметил, что в рамках форума благодарил северокорейских коллег за помощь в освобождении Курской области. Военные КНДР "воевали за освобождение нашей земли, как за освобождение своей", подчеркнул Шойгу.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.