https://ria.ru/20250529/kndr-2019780170.html

Шойгу оценил развитие отношений с КНДР

Шойгу оценил развитие отношений с КНДР - РИА Новости, 29.05.2025

Шойгу оценил развитие отношений с КНДР

Отношения между Россией и КНДР развиваются энергично, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:02:00+03:00

2025-05-29T15:02:00+03:00

2025-05-29T15:06:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

москва

сергей шойгу

в мире

форум по международной безопасности в москве — 2025

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и КНДР развиваются энергично, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "В последние годы мы делаем большие шаги (в совместном взаимовыгодном сотрудничестве - ред.)", - сказал Шойгу журналистам по итогам прошедшей в Москве международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Отношения развиваются, развиваются достаточно энергично", - подчеркнул он. А международная изоляция КНДР была "абсолютно неправильной", добавил он.Делегация КНДР принимала участие в нынешнем форуме по безопасности.Шойгу отметил, что в рамках форума благодарил северокорейских коллег за помощь в освобождении Курской области. Военные КНДР "воевали за освобождение нашей земли, как за освобождение своей", подчеркнул Шойгу.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.

https://ria.ru/20250528/kndr-2019571212.html

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кндр (северная корея)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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