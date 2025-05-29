Рейтинг@Mail.ru
Шойгу оценил развитие отношений с КНДР - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 29.05.2025 (обновлено: 15:06 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/kndr-2019780170.html
Шойгу оценил развитие отношений с КНДР
Шойгу оценил развитие отношений с КНДР - РИА Новости, 29.05.2025
Шойгу оценил развитие отношений с КНДР
Отношения между Россией и КНДР развиваются энергично, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:02:00+03:00
2025-05-29T15:06:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
москва
сергей шойгу
в мире
форум по международной безопасности в москве — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019570350_0:95:3311:1957_1920x0_80_0_0_72734285c5b6b97230596422fc52c2d9.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и КНДР развиваются энергично, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "В последние годы мы делаем большие шаги (в совместном взаимовыгодном сотрудничестве - ред.)", - сказал Шойгу журналистам по итогам прошедшей в Москве международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Отношения развиваются, развиваются достаточно энергично", - подчеркнул он. А международная изоляция КНДР была "абсолютно неправильной", добавил он.Делегация КНДР принимала участие в нынешнем форуме по безопасности.Шойгу отметил, что в рамках форума благодарил северокорейских коллег за помощь в освобождении Курской области. Военные КНДР "воевали за освобождение нашей земли, как за освобождение своей", подчеркнул Шойгу.Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
https://ria.ru/20250528/kndr-2019571212.html
https://ria.ru/20250429/rossiya-2013930481.html
россия
кндр (северная корея)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019570350_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_9cf299531eeef95c7bb3c517d8e59e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кндр (северная корея), москва, сергей шойгу, в мире, форум по международной безопасности в москве — 2025
Россия, КНДР (Северная Корея), Москва, Сергей Шойгу, В мире, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Шойгу оценил развитие отношений с КНДР

Шойгу: отношения между Россией и КНДР развиваются энергично

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и КНДР развиваются энергично, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"В последние годы мы делаем большие шаги (в совместном взаимовыгодном сотрудничестве - ред.)", - сказал Шойгу журналистам по итогам прошедшей в Москве международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Шойгу объяснил, что значит поддержка КНДР спецоперации России на Украине
28 мая, 15:33
"Отношения развиваются, развиваются достаточно энергично", - подчеркнул он.
А международная изоляция КНДР была "абсолютно неправильной", добавил он.
Делегация КНДР принимала участие в нынешнем форуме по безопасности.
Шойгу отметил, что в рамках форума благодарил северокорейских коллег за помощь в освобождении Курской области. Военные КНДР "воевали за освобождение нашей земли, как за освобождение своей", подчеркнул Шойгу.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в курское приграничье, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. Он также заявил, что искренне признателен лично председателю КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и народу этой страны. По словам президента, народ России никогда не забудет подвиг военных КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
У России теперь есть настоящие братья по оружию
29 апреля, 08:00
 
РоссияКНДР (Северная Корея)МоскваСергей ШойгуВ миреФорум по международной безопасности в Москве — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала