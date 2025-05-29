Курского волонтера посмертно наградят знаком "За верность долгу и мужество"
Волонтера Келенджеридзе посмертно наградят знаком "За верность долгу и мужество"
Александр Келенджеридзе . Архивное фото
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КУРСК, 29 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что подписал распоряжение о посмертном награждении знаком "За верность долгу и мужество" волонтера из Кореневского района Александра Келенджеридзе.
Ранее он сообщал, что погибшего от дрона ВСУ в приграничье Курской области волонтера Келенджеридзе посмертно представят к награде.
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"Накануне подписал распоряжение о посмертном награждении Александра Келенджеридзе знаком "За верность долгу и мужество". Он не носил погон, но в августе 2024-го, когда нашему краю потребовалась помощь, бросил работу дальнобойщика и стал спасать людей", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что погибший волонтер под обстрелами, без оглядки на опасность, вывез около 400 курян из приграничных сёл.
"Его знали как "Дядю Сашу", "Грузина" — человека с огромным сердцем. Больно терять таких людей. Но хранить память о них — наш долг. Александр Джеранич навсегда останется примером настоящего мужества. Вечная память герою!" - добавил врио губернатора.
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В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.