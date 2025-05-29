https://ria.ru/20250529/kelendzheridze--2019815064.html

Курского волонтера посмертно наградят знаком "За верность долгу и мужество"

Курского волонтера посмертно наградят знаком "За верность долгу и мужество" - РИА Новости, 29.05.2025

Курского волонтера посмертно наградят знаком "За верность долгу и мужество"

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что подписал распоряжение о посмертном награждении знаком "За верность долгу и мужество" волонтера... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:42:00+03:00

2025-05-29T16:42:00+03:00

2025-05-29T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

александр хинштейн

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 29 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что подписал распоряжение о посмертном награждении знаком "За верность долгу и мужество" волонтера из Кореневского района Александра Келенджеридзе. Ранее он сообщал, что погибшего от дрона ВСУ в приграничье Курской области волонтера Келенджеридзе посмертно представят к награде. "Накануне подписал распоряжение о посмертном награждении Александра Келенджеридзе знаком "За верность долгу и мужество". Он не носил погон, но в августе 2024-го, когда нашему краю потребовалась помощь, бросил работу дальнобойщика и стал спасать людей", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что погибший волонтер под обстрелами, без оглядки на опасность, вывез около 400 курян из приграничных сёл. "Его знали как "Дядю Сашу", "Грузина" — человека с огромным сердцем. Больно терять таких людей. Но хранить память о них — наш долг. Александр Джеранич навсегда останется примером настоящего мужества. Вечная память герою!" - добавил врио губернатора. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250110/mishustin-1993149857.html

https://ria.ru/20241208/putin-1987983311.html

https://ria.ru/20250522/naemniki-2018381999.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество