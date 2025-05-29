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Курского волонтера посмертно наградят знаком "За верность долгу и мужество" - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/kelendzheridze--2019815064.html
Курского волонтера посмертно наградят знаком "За верность долгу и мужество"
Курского волонтера посмертно наградят знаком "За верность долгу и мужество" - РИА Новости, 29.05.2025
Курского волонтера посмертно наградят знаком "За верность долгу и мужество"
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что подписал распоряжение о посмертном награждении знаком "За верность долгу и мужество" волонтера... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:42:00+03:00
2025-05-29T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
александр хинштейн
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 29 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что подписал распоряжение о посмертном награждении знаком "За верность долгу и мужество" волонтера из Кореневского района Александра Келенджеридзе. Ранее он сообщал, что погибшего от дрона ВСУ в приграничье Курской области волонтера Келенджеридзе посмертно представят к награде. "Накануне подписал распоряжение о посмертном награждении Александра Келенджеридзе знаком "За верность долгу и мужество". Он не носил погон, но в августе 2024-го, когда нашему краю потребовалась помощь, бросил работу дальнобойщика и стал спасать людей", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он добавил, что погибший волонтер под обстрелами, без оглядки на опасность, вывез около 400 курян из приграничных сёл. "Его знали как "Дядю Сашу", "Грузина" — человека с огромным сердцем. Больно терять таких людей. Но хранить память о них — наш долг. Александр Джеранич навсегда останется примером настоящего мужества. Вечная память герою!" - добавил врио губернатора. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250110/mishustin-1993149857.html
https://ria.ru/20241208/putin-1987983311.html
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россия, курская область, суджа, александр хинштейн, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Курского волонтера посмертно наградят знаком "За верность долгу и мужество"

Волонтера Келенджеридзе посмертно наградят знаком "За верность долгу и мужество"

© Фото : Александр Хинштейн/Telegram Александр Келенджеридзе
Александр Келенджеридзе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Александр Келенджеридзе . Архивное фото
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КУРСК, 29 мая – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что подписал распоряжение о посмертном награждении знаком "За верность долгу и мужество" волонтера из Кореневского района Александра Келенджеридзе.
Ранее он сообщал, что погибшего от дрона ВСУ в приграничье Курской области волонтера Келенджеридзе посмертно представят к награде.
Церемония прощания с погибшей при ударе дрона ВСУ главным редактором курской Народной газеты Юлией Кузнецовой - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Мишустин посмертно наградил главреда курской газеты Кузнецову
10 января, 16:24
"Накануне подписал распоряжение о посмертном награждении Александра Келенджеридзе знаком "За верность долгу и мужество". Он не носил погон, но в августе 2024-го, когда нашему краю потребовалась помощь, бросил работу дальнобойщика и стал спасать людей", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что погибший волонтер под обстрелами, без оглядки на опасность, вывез около 400 курян из приграничных сёл.
"Его знали как "Дядю Сашу", "Грузина" — человека с огромным сердцем. Больно терять таких людей. Но хранить память о них — наш долг. Александр Джеранич навсегда останется примером настоящего мужества. Вечная память герою!" - добавил врио губернатора.
Сергей Шапарь - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Водителя, вывозившего людей из Курской области, наградили посмертно
8 декабря 2024, 11:34
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаАлександр ХинштейнВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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