https://ria.ru/20250529/kaluga-2019697800.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги сняли ограничения - РИА Новости, 29.05.2025

В аэропорту Калуги сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T06:47:00+03:00

2025-05-29T06:47:00+03:00

2025-05-29T06:47:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. "В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он.

https://ria.ru/20250529/vnukovo-2019687478.html

калуга

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность