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"Она вернется в Россию": в Сети высмеяли Каллас за заявления о Черном море - РИА Новости, 29.05.2025
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03:51 29.05.2025 (обновлено: 14:29 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/kallas-2019689169.html
"Она вернется в Россию": в Сети высмеяли Каллас за заявления о Черном море
"Она вернется в Россию": в Сети высмеяли Каллас за заявления о Черном море - РИА Новости, 29.05.2025
"Она вернется в Россию": в Сети высмеяли Каллас за заявления о Черном море
Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о новой военной стратегии по укреплению противодействия угрозам на Черном море и созданию узла безопасности вызвало... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T03:51:00+03:00
2025-05-29T14:29:00+03:00
черное море
россия
европа
кайя каллас
нато
евросоюз
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о новой военной стратегии по укреплению противодействия угрозам на Черном море и созданию узла безопасности вызвало острую реакцию у пользователей соцсети X."Кая Каллас, Прибалтийская Барби с натовским поводком, только что объявила о новой стратегии на Черном море. Ей забыли сказать, что любую стратегию на Черном море определяет Россия", — жестко ответил PatriotJosh."Сегодня вы решили судьбу Одессы: она вернется в Россию", — добавила provemewrong."Так радостно знать, что у руля стоит такой опытный стратег и настоящий боец, как вы. Европа может быть спокойна, зная, что ее безопасность в ваших руках", — сыронизировал Mick."Детсадовская глупость!" — написал Iain Simcock."Прошу опубликовать результаты вашего теста на IQ", — высказалась Magnolia.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250526/kallas-2019224647.html
https://ria.ru/20250528/nato-2019584124.html
https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html
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черное море, россия, европа, кайя каллас, нато, евросоюз
Черное море, Россия, Европа, Кайя Каллас, НАТО, Евросоюз

"Она вернется в Россию": в Сети высмеяли Каллас за заявления о Черном море

© Getty Images / Thierry Monasse Кая Каллас
 Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о новой военной стратегии по укреплению противодействия угрозам на Черном море и созданию узла безопасности вызвало острую реакцию у пользователей соцсети X.
"Кая Каллас, Прибалтийская Барби с натовским поводком, только что объявила о новой стратегии на Черном море. Ей забыли сказать, что любую стратегию на Черном море определяет Россия", — жестко ответил PatriotJosh.
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"Сегодня вы решили судьбу Одессы: она вернется в Россию", — добавила provemewrong.
"Так радостно знать, что у руля стоит такой опытный стратег и настоящий боец, как вы. Европа может быть спокойна, зная, что ее безопасность в ваших руках", — сыронизировал Mick.
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"Детсадовская глупость!" — написал Iain Simcock.
"Прошу опубликовать результаты вашего теста на IQ", — высказалась Magnolia.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Черное мореРоссияЕвропаКайя КалласНАТОЕвросоюз
 
 
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