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Белый дом подтвердил согласие Израиля на перемирие - РИА Новости, 29.05.2025
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20:34 29.05.2025 (обновлено: 20:48 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/izrail-2019861939.html
Белый дом подтвердил согласие Израиля на перемирие
Белый дом подтвердил согласие Израиля на перемирие - РИА Новости, 29.05.2025
Белый дом подтвердил согласие Израиля на перемирие
Израиль согласился на предложенное Соединенными Штатами 60-дневное перемирие в секторе Газа, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 29.05.2025
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в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
сектор газа
палестина
хамас
сша
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Израиль согласился на предложенное Соединенными Штатами 60-дневное перемирие в секторе Газа, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Я могу подтвердить, что спецпосланник (президента США Стивен - ред.) Уиткофф и президент передали ХАМАС предложение по прекращению огня, которое было поддержано Израилем. Израиль согласился на это предложение перед тем, как оно было послано ХАМАС", - сказала Левитт журналистам.Она добавила, что не знает, приняли ли в ХАМАС американское предложение.
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израиль
сектор газа
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, палестина, хамас, сша
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа, Палестина, ХАМАС, США
Белый дом подтвердил согласие Израиля на перемирие

Белый дом подтвердил согласие Израиля на 60-дневное перемирие в секторе Газа

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Израиль согласился на предложенное Соединенными Штатами 60-дневное перемирие в секторе Газа, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я могу подтвердить, что спецпосланник (президента США Стивен - ред.) Уиткофф и президент передали ХАМАС предложение по прекращению огня, которое было поддержано Израилем. Израиль согласился на это предложение перед тем, как оно было послано ХАМАС", - сказала Левитт журналистам.
Она добавила, что не знает, приняли ли в ХАМАС американское предложение.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуСектор ГазаПалестинаХАМАССША
 
 
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