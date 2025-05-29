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Белый дом подтвердил согласие Израиля на перемирие
Белый дом подтвердил согласие Израиля на перемирие - РИА Новости, 29.05.2025
Белый дом подтвердил согласие Израиля на перемирие
Израиль согласился на предложенное Соединенными Штатами 60-дневное перемирие в секторе Газа, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T20:34:00+03:00
2025-05-29T20:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Израиль согласился на предложенное Соединенными Штатами 60-дневное перемирие в секторе Газа, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Я могу подтвердить, что спецпосланник (президента США Стивен - ред.) Уиткофф и президент передали ХАМАС предложение по прекращению огня, которое было поддержано Израилем. Израиль согласился на это предложение перед тем, как оно было послано ХАМАС", - сказала Левитт журналистам.Она добавила, что не знает, приняли ли в ХАМАС американское предложение.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, сектор газа, палестина, хамас, сша
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Сектор Газа, Палестина, ХАМАС, США
Белый дом подтвердил согласие Израиля на перемирие
Белый дом подтвердил согласие Израиля на 60-дневное перемирие в секторе Газа