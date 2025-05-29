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В Австрии считают, что Иран занят разработкой ядерного оружия - РИА Новости, 29.05.2025
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02:14 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/iran-2019684681.html
В Австрии считают, что Иран занят разработкой ядерного оружия
В Австрии считают, что Иран занят разработкой ядерного оружия - РИА Новости, 29.05.2025
В Австрии считают, что Иран занят разработкой ядерного оружия
Разведка Австрии утверждает, что Иран продолжает программу по созданию ядерного оружия, сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на доклад... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:14:00+03:00
2025-05-29T02:14:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Разведка Австрии утверждает, что Иран продолжает программу по созданию ядерного оружия, сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на доклад Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT). "Для того чтобы утвердить и реализовать свои амбиции в области региональной политической власти, Исламская Республика Иран стремится к всеобъемлющему перевооружению с ядерным оружием, чтобы сделать режим неуязвимым для атак, а также расширить и укрепить свое господство на Ближнем Востоке и за его пределами... Иранская программа по разработке ядерного оружия идет полным ходом, и Иран обладает растущим арсеналом баллистических ракет, способных доставлять ядерные боеголовки на большие расстояния", - цитирует телеканал текст документа. Также в докладе утверждается, что иранские разведслужбы якобы знакомы с разработкой и реализацией стратегий обхода ограничений при закупке военной техники, чувствительных технологий и материалов для оружия массового уничтожения. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.
https://ria.ru/20250412/iran-2010946703.html
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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, дональд трамп, австрия
В мире, Иран, США, Оман, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Австрия
В Австрии считают, что Иран занят разработкой ядерного оружия

Разведка Австрии уверена, что Иран продолжает программу создания ядерного оружия

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Разведка Австрии утверждает, что Иран продолжает программу по созданию ядерного оружия, сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на доклад Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (BVT).
"Для того чтобы утвердить и реализовать свои амбиции в области региональной политической власти, Исламская Республика Иран стремится к всеобъемлющему перевооружению с ядерным оружием, чтобы сделать режим неуязвимым для атак, а также расширить и укрепить свое господство на Ближнем Востоке и за его пределами... Иранская программа по разработке ядерного оружия идет полным ходом, и Иран обладает растущим арсеналом баллистических ракет, способных доставлять ядерные боеголовки на большие расстояния", - цитирует телеканал текст документа.
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Также в докладе утверждается, что иранские разведслужбы якобы знакомы с разработкой и реализацией стратегий обхода ограничений при закупке военной техники, чувствительных технологий и материалов для оружия массового уничтожения.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях.
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В миреИранСШАОманАббас АракчиДональд ТрампАвстрия
 
 
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