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На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 29.05.2025
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02:13 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/iran-2019684537.html
На юге Ирана произошло землетрясение
На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 29.05.2025
На юге Ирана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:13:00+03:00
2025-05-29T02:13:00+03:00
в мире
иран
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 21.30 среды по времени UTC (0.30 четверга мск) в 126 километрах к северу от города Минаб с населением 70,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250528/guam-2019602289.html
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в мире, иран, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Иран, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На юге Ирана произошло землетрясение

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 21.30 среды по времени UTC (0.30 четверга мск) в 126 километрах к северу от города Минаб с населением 70,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
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В миреИранЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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