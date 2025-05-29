https://ria.ru/20250529/iran-2019684537.html

На юге Ирана произошло землетрясение

На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 29.05.2025

На юге Ирана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T02:13:00+03:00

2025-05-29T02:13:00+03:00

2025-05-29T02:13:00+03:00

в мире

иран

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 21.30 среды по времени UTC (0.30 четверга мск) в 126 километрах к северу от города Минаб с населением 70,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250528/guam-2019602289.html

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)