https://ria.ru/20250529/iran-2019684537.html
На юге Ирана произошло землетрясение
На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 29.05.2025
На юге Ирана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:13:00+03:00
2025-05-29T02:13:00+03:00
2025-05-29T02:13:00+03:00
в мире
иран
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 21.30 среды по времени UTC (0.30 четверга мск) в 126 километрах к северу от города Минаб с населением 70,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250528/guam-2019602289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Иран, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На юге Ирана произошло землетрясение
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2