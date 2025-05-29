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Гуцул назвала судебный процесс над ней расправой - РИА Новости, 29.05.2025
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18:15 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/gutsul-2019845803.html
Гуцул назвала судебный процесс над ней расправой
Гуцул назвала судебный процесс над ней расправой - РИА Новости, 29.05.2025
Гуцул назвала судебный процесс над ней расправой
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что судебный процесс в отношении нее - это расправа над лидером оппозиции и сигнал всем,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:15:00+03:00
2025-05-29T18:15:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
илан шор
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что судебный процесс в отношении нее - это расправа над лидером оппозиции и сигнал всем, кто выступает с критикой в адрес руководства республики. В четверг в районном суде Кишинева состоялось очередное заседание по делу главы автономии. Гуцул обвиняется в незаконном финансировании избирательной кампании 2023 года и причастности к деятельности запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и в настоящее время находится под домашним арестом до 13 июня. "Это не просто судебный процесс. Это показательная расправа над оппозиционным лидером. Это демонстративный сигнал всем несогласным: так будет с каждым, кто открыто критикует режим Майи Санду (президент Молдавии – ред.)и правящую партию "Действие и солидарность", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов. Гуцул отметила, что угрозы и политические репрессии не заставят ее отказаться от убеждений. "Под маской "законности" в Молдавии выстраивается авторитарный режим, где инакомыслие карается, а политическое давление становится нормой. За этим стоит цель — сломать оппозицию, запугать граждан, заставить замолчать Гагаузию", - подчеркнула глава Гагаузии. Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250529/gutsul-2019823055.html
https://ria.ru/20250521/gutsul-2018311931.html
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в мире, молдавия, евгения гуцул, илан шор, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Илан Шор, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул назвала судебный процесс над ней расправой

Глава Гагаузии Гуцул назвала судебный процесс расправой над лидером оппозиции

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что судебный процесс в отношении нее - это расправа над лидером оппозиции и сигнал всем, кто выступает с критикой в адрес руководства республики.
В четверг в районном суде Кишинева состоялось очередное заседание по делу главы автономии. Гуцул обвиняется в незаконном финансировании избирательной кампании 2023 года и причастности к деятельности запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и в настоящее время находится под домашним арестом до 13 июня.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Адвокат Гуцул назвал обвинения против нее незаконными
Вчера, 17:13
"Это не просто судебный процесс. Это показательная расправа над оппозиционным лидером. Это демонстративный сигнал всем несогласным: так будет с каждым, кто открыто критикует режим Майи Санду (президент Молдавии – ред.)и правящую партию "Действие и солидарность", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов.
Гуцул отметила, что угрозы и политические репрессии не заставят ее отказаться от убеждений. "Под маской "законности" в Молдавии выстраивается авторитарный режим, где инакомыслие карается, а политическое давление становится нормой. За этим стоит цель — сломать оппозицию, запугать граждан, заставить замолчать Гагаузию", - подчеркнула глава Гагаузии.
Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Гуцул заявила, что власти Молдавии оказывают давление на судей
21 мая, 17:50
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул
15 апреля, 15:12
 
В миреМолдавияЕвгения ГуцулИлан ШорМайя СандуЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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