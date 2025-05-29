https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019784533.html

Погибшего вице-мэра Ставрополя ждала должность краевого замминистра

Погибшего вице-мэра Ставрополя ждала должность краевого замминистра - РИА Новости, 29.05.2025

Погибшего вице-мэра Ставрополя ждала должность краевого замминистра

Погибший в результате взрыва вице-мэр Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев должен был получить назначение на должность замминистра ЖКХ Ставропольского края,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:18:00+03:00

2025-05-29T15:18:00+03:00

2025-05-29T15:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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заур гурциев

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Погибший в результате взрыва вице-мэр Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев должен был получить назначение на должность замминистра ЖКХ Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Он буквально в это воскресенье должен был уехать опять на модуль обучения, потом две недели отпуска, и должен был с городского уровня перейти к нам заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства в администрацию Ставропольского края", – рассказал Владимиров в своем Telegram-канале. Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.

https://ria.ru/20250529/video-2019724946.html

https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019722983.html

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происшествия, ставрополь, ставропольский край, россия, заур гурциев, владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф)