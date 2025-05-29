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Погибшего вице-мэра Ставрополя ждала должность краевого замминистра - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019784533.html
Погибшего вице-мэра Ставрополя ждала должность краевого замминистра
Погибшего вице-мэра Ставрополя ждала должность краевого замминистра - РИА Новости, 29.05.2025
Погибшего вице-мэра Ставрополя ждала должность краевого замминистра
Погибший в результате взрыва вице-мэр Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев должен был получить назначение на должность замминистра ЖКХ Ставропольского края,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:18:00+03:00
2025-05-29T15:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ставрополь
ставропольский край
россия
заур гурциев
владимир владимиров
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Погибший в результате взрыва вице-мэр Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев должен был получить назначение на должность замминистра ЖКХ Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Он буквально в это воскресенье должен был уехать опять на модуль обучения, потом две недели отпуска, и должен был с городского уровня перейти к нам заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства в администрацию Ставропольского края", – рассказал Владимиров в своем Telegram-канале. Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.
https://ria.ru/20250529/video-2019724946.html
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, россия, заур гурциев, владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Россия, Заур Гурциев, Владимир Владимиров, Следственный комитет России (СК РФ)
Погибшего вице-мэра Ставрополя ждала должность краевого замминистра

Погибшего вице-мэра Ставрополя Гурциева ждала должность краевого замминистра

© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/TelegramЗаур Гурциев
Заур Гурциев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Заур Гурциев. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Погибший в результате взрыва вице-мэр Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев должен был получить назначение на должность замминистра ЖКХ Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Он буквально в это воскресенье должен был уехать опять на модуль обучения, потом две недели отпуска, и должен был с городского уровня перейти к нам заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства в администрацию Ставропольского края", – рассказал Владимиров в своем Telegram-канале.
Кадры взрыва гранаты в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Появилось видео с места взрыва, при котором погиб ветеран СВО Гурциев
Вчера, 11:20
Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый.
После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.
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Власти Ставрополя помогут семье погибшего после взрыва Гурциева
Вчера, 10:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСтавропольСтавропольский крайРоссияЗаур ГурциевВладимир ВладимировСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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