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Погибшего вице-мэра Ставрополя ждала должность краевого замминистра
Погибшего вице-мэра Ставрополя ждала должность краевого замминистра - РИА Новости, 29.05.2025
Погибшего вице-мэра Ставрополя ждала должность краевого замминистра
Погибший в результате взрыва вице-мэр Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев должен был получить назначение на должность замминистра ЖКХ Ставропольского края,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:18:00+03:00
2025-05-29T15:18:00+03:00
2025-05-29T15:18:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Погибший в результате взрыва вице-мэр Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев должен был получить назначение на должность замминистра ЖКХ Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров. "Он буквально в это воскресенье должен был уехать опять на модуль обучения, потом две недели отпуска, и должен был с городского уровня перейти к нам заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства в администрацию Ставропольского края", – рассказал Владимиров в своем Telegram-канале. Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Россия, Заур Гурциев, Владимир Владимиров, Следственный комитет России (СК РФ)
Погибшего вице-мэра Ставрополя ждала должность краевого замминистра
Погибшего вице-мэра Ставрополя Гурциева ждала должность краевого замминистра