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Губернатор пообещал помочь семье Гурциева, погибшего в Ставрополе - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019783289.html
Губернатор пообещал помочь семье Гурциева, погибшего в Ставрополе
Губернатор пообещал помочь семье Гурциева, погибшего в Ставрополе - РИА Новости, 29.05.2025
Губернатор пообещал помочь семье Гурциева, погибшего в Ставрополе
Правительство Ставропольского края окажет помощь матери, вдове и троим детям погибшего при взрыве в Ставрополе ветерана СВО Заура Гурциева, все расходы на... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:13:00+03:00
2025-05-29T15:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ставрополь
россия
ставропольский край
заур гурциев
владимир владимиров
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Правительство Ставропольского края окажет помощь матери, вдове и троим детям погибшего при взрыве в Ставрополе ветерана СВО Заура Гурциева, все расходы на траурные мероприятия руководство региона берет на себя, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. "Строил он большие планы. У него трое детей осталось. Мама сейчас едет в Ставрополь. Мои личные соболезнования родным и близким. Однозначно семье будем помогать. Все-таки трое детей, жена. И он человек достойный был и очень мужественный. Геройски сражался и достойно работал. Поэтому все вопросы, связанные с траурными мероприятиями, конечно же, мы на себя возьмем. И те поручения, которые будут от мамы, от супруги, от детей, все выполним", – сказал Владимиров. Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.
https://ria.ru/20250529/stavropol-2019682523.html
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происшествия, ставрополь, россия, ставропольский край, заур гурциев, владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ставрополь, Россия, Ставропольский край, Заур Гурциев, Владимир Владимиров, Следственный комитет России (СК РФ)
Губернатор пообещал помочь семье Гурциева, погибшего в Ставрополе

Владимиров пообещал помочь семье погибшего при взрыве ветерана СВО Гурциева

© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/TelegramЗаур Гурциев
Заур Гурциев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Заур Гурциев. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Правительство Ставропольского края окажет помощь матери, вдове и троим детям погибшего при взрыве в Ставрополе ветерана СВО Заура Гурциева, все расходы на траурные мероприятия руководство региона берет на себя, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале.
"Строил он большие планы. У него трое детей осталось. Мама сейчас едет в Ставрополь. Мои личные соболезнования родным и близким. Однозначно семье будем помогать. Все-таки трое детей, жена. И он человек достойный был и очень мужественный. Геройски сражался и достойно работал. Поэтому все вопросы, связанные с траурными мероприятиями, конечно же, мы на себя возьмем. И те поручения, которые будут от мамы, от супруги, от детей, все выполним", – сказал Владимиров.
Следователи СК на месте происшествия в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Глава Ставрополя рассказал о последствиях взрыва на улице Чехова
Вчера, 01:26
Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый.
После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.
Кадры взрыва гранаты в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Появилось видео с места взрыва, при котором погиб ветеран СВО Гурциев
Вчера, 11:20
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСтавропольРоссияСтавропольский крайЗаур ГурциевВладимир ВладимировСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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