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Губернатор пообещал помочь семье Гурциева, погибшего в Ставрополе
Губернатор пообещал помочь семье Гурциева, погибшего в Ставрополе - РИА Новости, 29.05.2025
Губернатор пообещал помочь семье Гурциева, погибшего в Ставрополе
Правительство Ставропольского края окажет помощь матери, вдове и троим детям погибшего при взрыве в Ставрополе ветерана СВО Заура Гурциева, все расходы на... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:13:00+03:00
2025-05-29T15:13:00+03:00
2025-05-29T15:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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заур гурциев
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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Правительство Ставропольского края окажет помощь матери, вдове и троим детям погибшего при взрыве в Ставрополе ветерана СВО Заура Гурциева, все расходы на траурные мероприятия руководство региона берет на себя, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. "Строил он большие планы. У него трое детей осталось. Мама сейчас едет в Ставрополь. Мои личные соболезнования родным и близким. Однозначно семье будем помогать. Все-таки трое детей, жена. И он человек достойный был и очень мужественный. Геройски сражался и достойно работал. Поэтому все вопросы, связанные с траурными мероприятиями, конечно же, мы на себя возьмем. И те поручения, которые будут от мамы, от супруги, от детей, все выполним", – сказал Владимиров. Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.
https://ria.ru/20250529/stavropol-2019682523.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ставрополь, Россия, Ставропольский край, Заур Гурциев, Владимир Владимиров, Следственный комитет России (СК РФ)
Губернатор пообещал помочь семье Гурциева, погибшего в Ставрополе
Владимиров пообещал помочь семье погибшего при взрыве ветерана СВО Гурциева