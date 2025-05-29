https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019779920.html

Губернатор Ставрополья назвал убийство ветерана СВО Гурциева терактом

Губернатор Ставрополья назвал убийство ветерана СВО Гурциева терактом - РИА Новости, 29.05.2025

Губернатор Ставрополья назвал убийство ветерана СВО Гурциева терактом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил в Telegram-канале, что вице-мэр Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев погиб после теракта,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:02:00+03:00

2025-05-29T15:02:00+03:00

2025-05-29T15:03:00+03:00

происшествия

ставрополь

россия

ставропольский край

владимир владимиров

заур гурциев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974181730_0:46:640:406_1920x0_80_0_0_20209b6563d3801e8196ba4bb8499846.jpg

ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил в Telegram-канале, что вице-мэр Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев погиб после теракта, устроенного нацистами. "Все-таки, мое мнение, что это террористический акт. И понятно, что в сторону нацистов указывают все следы, но следствие разберется. Я знал Заура Александровича Гурциева. Я был его наставником. Он был первым участником "Времени Героев" нашего президента. Большой программы по адаптации и привлечению ветеранов и героев СВО в нашу мирную жизнь", – рассказал Владимиров. Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.

https://ria.ru/20250529/video-2019724946.html

ставрополь

россия

ставропольский край

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставрополь, россия, ставропольский край, владимир владимиров, заур гурциев, украина