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Губернатор Ставрополья назвал убийство ветерана СВО Гурциева терактом
Губернатор Ставрополья назвал убийство ветерана СВО Гурциева терактом - РИА Новости, 29.05.2025
Губернатор Ставрополья назвал убийство ветерана СВО Гурциева терактом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил в Telegram-канале, что вице-мэр Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев погиб после теракта,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:02:00+03:00
2025-05-29T15:02:00+03:00
2025-05-29T15:03:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил в Telegram-канале, что вице-мэр Ставрополя и ветеран СВО Заур Гурциев погиб после теракта, устроенного нацистами. "Все-таки, мое мнение, что это террористический акт. И понятно, что в сторону нацистов указывают все следы, но следствие разберется. Я знал Заура Александровича Гурциева. Я был его наставником. Он был первым участником "Времени Героев" нашего президента. Большой программы по адаптации и привлечению ветеранов и героев СВО в нашу мирную жизнь", – рассказал Владимиров. Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.
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Происшествия, Ставрополь, Россия, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Заур Гурциев, Украина
Губернатор Ставрополья назвал убийство ветерана СВО Гурциева терактом
Владимиров увидел в убийстве Гурциева украинский след и назвал его терактом