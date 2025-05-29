https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019771726.html

Погибший в Ставрополе Гурциев был в базе данных сайта "Миротворец"

Погибший в Ставрополе Гурциев был в базе данных сайта "Миротворец" - РИА Новости, 29.05.2025

Погибший в Ставрополе Гурциев был в базе данных сайта "Миротворец"

Убитый в Ставрополе ветеран СВО Заур Гурциев был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", в четверг в его профиле появилась... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:20:00+03:00

2025-05-29T14:20:00+03:00

2025-05-29T14:20:00+03:00

ставрополь

россия

чехов

заур гурциев

дунья миятович

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

обсе

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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Убитый в Ставрополе ветеран СВО Заур Гурциев был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", в четверг в его профиле появилась пометка о гибели. Датой его гибели на сайте указано "28.-29.05.2025". Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250529/stavropol-2019728970.html

ставрополь

россия

чехов

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Кадры взрыва гранаты в Ставрополе Кадры взрыва гранаты в Ставрополе 2025-05-29T14:20 true PT0M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ставрополь, россия, чехов, заур гурциев, дунья миятович, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), обсе