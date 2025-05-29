Погибший в Ставрополе Гурциев был в базе данных сайта "Миротворец"
Погибший в Ставрополе ветеран СВО Гурциев был внесен в базу данных "Миротворца"
Заур Гурциев. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 29 мая – РИА Новости. Убитый в Ставрополе ветеран СВО Заур Гурциев был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", в четверг в его профиле появилась пометка о гибели.
Датой его гибели на сайте указано "28.-29.05.2025".
Два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК РФ, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый.
После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.