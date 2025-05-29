https://ria.ru/20250529/gosizmena-2019855951.html

Житель ДНР получил 13 лет лишения свободы за госизмену

Житель ДНР получил 13 лет лишения свободы за госизмену - РИА Новости, 29.05.2025

Житель ДНР получил 13 лет лишения свободы за госизмену

Суд в ДНР приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Енакиево за государственную измену, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:40:00+03:00

2025-05-29T19:40:00+03:00

2025-05-29T19:40:00+03:00

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донецкая народная республика

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Суд в ДНР приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Енакиево за государственную измену, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В декабре 2024 года контрразведчиками Управления ФСБ России по ДНР по подозрению в государственной измене задержан житель г. Енакиево Сергей Штыров. Следователями УФСБ установлено, что преступник переводил деньги для финансирования украинских боевиков", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в результате рассмотрения Верховным судом ДНР уголовного дела Штыров был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.

https://ria.ru/20250324/fsb-2006869176.html

донецкая народная республика

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енакиево

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происшествия, донецкая народная республика, россия, енакиево, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)