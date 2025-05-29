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Житель ДНР получил 13 лет лишения свободы за госизмену - РИА Новости, 29.05.2025
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19:40 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/gosizmena-2019855951.html
Житель ДНР получил 13 лет лишения свободы за госизмену
Житель ДНР получил 13 лет лишения свободы за госизмену - РИА Новости, 29.05.2025
Житель ДНР получил 13 лет лишения свободы за госизмену
Суд в ДНР приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Енакиево за государственную измену, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T19:40:00+03:00
2025-05-29T19:40:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
россия
енакиево
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Суд в ДНР приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Енакиево за государственную измену, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В декабре 2024 года контрразведчиками Управления ФСБ России по ДНР по подозрению в государственной измене задержан житель г. Енакиево Сергей Штыров. Следователями УФСБ установлено, что преступник переводил деньги для финансирования украинских боевиков", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в результате рассмотрения Верховным судом ДНР уголовного дела Штыров был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.
https://ria.ru/20250324/fsb-2006869176.html
донецкая народная республика
россия
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происшествия, донецкая народная республика, россия, енакиево, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Енакиево, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Житель ДНР получил 13 лет лишения свободы за госизмену

Суд в ДНР приговорил жителя Енакиево к 13 годам лишения свободы за госизмену

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Суд в ДНР приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Енакиево за государственную измену, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В декабре 2024 года контрразведчиками Управления ФСБ России по ДНР по подозрению в государственной измене задержан житель г. Енакиево Сергей Штыров. Следователями УФСБ установлено, что преступник переводил деньги для финансирования украинских боевиков", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в результате рассмотрения Верховным судом ДНР уголовного дела Штыров был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.
Задержание сотрудника одного из контрольно-надзорных органов, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияЕнакиевоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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