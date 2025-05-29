В Саратовской области трех человек осудили за диверсию и госизмену
В Саратовской области трем поджигателям релейных шкафов дали до 18 лет колонии
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Суд приговорил троих жителей Саратовской области к лишению свободы на срок до 18 лет по обвинению в диверсии и государственной измене из-за поджога релейных шкафов и сотовой вышки, сообщила прокуратура региона.
Суд установил, что с 1 по 22 апреля 2024 года Юрий Аксенов инициативно установил контакт с сотрудником военной разведки министерства обороны Украины, который предложил ему за денежное вознаграждение совершать диверсии на территории Саратовской области. Для этого Аксенов привлек своих знакомых Дмитрия Аксенова и Власа Широкова. Фигуранты 25 апреля, 14 и 18 мая 2024 года совершили поджоги релейных шкафов Приволжской железной дороги и базовой станции оператора сотовой связи, а уже 20 мая были задержаны сотрудниками УФСБ. Установлено, что за диверсии Дмитрий Аксенов получил от сотрудника министерства обороны Украины цифровую криптовалюту, которую конвертировал в сумму свыше 75 тысяч рублей.
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"С учетом мнения государственного обвинителя Юрий Аксенов приговорен к 16 годам лишения свободы, Дмитрий Аксенов к 18 годам лишения свободы со штрафом в размере 90 тысяч рублей, Влас Широков к 18 годам лишения свободы. Также судом каждому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Отбывать первые 5 лет наказания они будут в тюрьме, оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Уточняется, что фигуранты в возрасте от 20 до 23 лет в зависимости от роли степени и участия признаны виновными по статье 275 УК РФ "Государственная измена", пункту "а" части 2 статьи 281 УК РФ "Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору", части 1 статьи 174.1 УК РФ "Легализация денежных средств, полученных преступным путем".
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.