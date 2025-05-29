https://ria.ru/20250529/gnatovka-2019743520.html
Российские войска освободили Гнатовку в ДНР
Российские войска освободили Гнатовку в ДНР - РИА Новости, 29.05.2025
Российские войска освободили Гнатовку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:24:00+03:00
2025-05-29T12:24:00+03:00
2025-05-29T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019758318_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8508de413d2e428bde1e8d0ea3387b76.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019758318_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_da94a119976fa8e7a73b3a31ca912d6e.jpg
Кадры из освобожденной Гнатовки в ДНР
Минобороны России показало кадры из освобожденной Гнатовки в ДНР.
2025-05-29T12:24
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска освободили Гнатовку в ДНР
МО: российские войска освободили Гнатовку в ДНР