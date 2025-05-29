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Российские войска освободили Гнатовку в ДНР - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 29.05.2025 (обновлено: 13:27 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/gnatovka-2019743520.html
Российские войска освободили Гнатовку в ДНР
Российские войска освободили Гнатовку в ДНР - РИА Новости, 29.05.2025
Российские войска освободили Гнатовку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2025
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2025-05-29T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.
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донецкая народная республика
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Кадры из освобожденной Гнатовки в ДНР
Минобороны России показало кадры из освобожденной Гнатовки в ДНР.
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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска освободили Гнатовку в ДНР

МО: российские войска освободили Гнатовку в ДНР

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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