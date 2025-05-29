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Какие прогнозы астролога Павла Глобы оказались точными?

Какие прогнозы астролога Павла Глобы оказались точными? - РИА Новости, 29.05.2025

Какие прогнозы астролога Павла Глобы оказались точными?

Павел Глоба — один из самых известных российских астрологов, чьи предсказания не раз привлекали внимание. Некоторые из его прогнозов оказались удивительно... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:10:00+03:00

2025-05-29T19:10:00+03:00

2025-05-29T19:10:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Павел Глоба — один из самых известных российских астрологов, чьи предсказания не раз привлекали внимание. Некоторые из его прогнозов оказались удивительно точными, а другие — спорными. Какие ключевые предсказания Глобы сбылись?Смерть Владимира Высоцкого: Астрологический анализПавел Глоба пришел к выводу, что если бы Владимир Высоцкий не встретил Марину Влади, его жизнь могла бы сложиться иначе. Он, возможно, остался бы жив. В своей книге Глоба представил фатальный гороскоп барда, в котором указал на наличие пяти "магнитов смерти" в судьбе Высоцкого. Каждый из этих магнитов, по мнению астролога, усугублял его жизненные обстоятельства.Знакомство с Мариной Влади на пятом Московском кинофестивале стало поворотным моментом, после которого Высоцкий вскоре оказался в реанимации. Судьба, казалось, пыталась предупредить его о неверном пути. Влияние богемного образа жизни Влади привело к тому, что наркотики начали входить в жизнь Высоцкого. Это также стало тревожным знаком.Глоба утверждал, что Высоцкий обладал жизненной динамикой, совершенно отличной от той, что существовала в обществе. Ему было тесно в рамках привычной жизни, что не только добавляло трагизма его существованию, но и являлось одной из причин его раннего ухода из жизни. Астролог считает, чтобы пережить критический период в 42 года, Высоцкому следовало бы изменить свою жизнь. Например, покинуть театр, реже сниматься в кино и уехать за границу, чтобы вести более спокойное существование. Однако Высоцкий не выбрал этот путь, поэтому его судьба завершилась трагически.Чернобыльская катастрофаОдно из самых громких предсказаний Глобы — авария на Чернобыльской АЭС. По его словам, он неоднократно предупреждал о возможной катастрофе, но его прогнозы не были восприняты всерьез. 26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергоблоке, что привело к крупнейшей техногенной трагедии в истории атомной энергетики.Распад СССРЕще в конце 1980 годов Глоба предсказал распад Советского Союза. Он указал, что летом 1991 года в Москве появятся танки, имея в виду августовский путч. Павел также отмечал, что советские символы еще долго будут сохраняться в РоссииГибель парома "Эстония"За год до трагедии Глоба предупредил о возможной морской катастрофе у берегов Эстонии. В ночь на 28 сентября 1994 года паром затонул, унося жизни 852 человек. Астролог утверждал, что его прогноз был опубликован в эстонской прессе незадолго до катастрофы, но власти проигнорировали предупреждение.Приход Владимира Путина к властиВ декабре 1998 года Глоба заявил, что Борис Ельцин уйдет в отставку, а его преемником станет человек из спецслужб. В августе 1999 года Ельцин назначил Владимира Путина премьер-министром, а затем президентом. В 2000 году Путин официально вступил в должность.Теракты 11 сентября 2001 годаЕще в 1980 годах Глоба говорил, что в начале нулевых США столкнется с масштабной трагедией, связанной с кровопролитием и разрушениями в Нью-Йорке и Вашингтоне. Это предсказание связывают с атаками на Всемирный торговый центр и Пентагон.Провал России на Олимпиаде в ВанкувереГлоба предупреждал, что российские спортсмены покажут слабые результаты на зимних играх 2010 года, завоевав лишь 2–3 золотые медали. В итоге сборная России заняла 11 место с тремя золотыми наградами.Гражданская война в Ливии и гибель КаддафиАстролог предсказал, что режим Муаммара Каддафи падет, а сам лидер погибнет. В 2011 году Каддафи был убит во время штурма Сирта.Аномальная жара в РоссииПавел говорил, что 2010 год будет отмечен глобальными катастрофами, включая природные аномалии. В России тогда установилась рекордная жара, вызвавшая масштабные пожары.Америка перестанет быть сверхдержавойАстролог сделал громкое заявление о том, что после завершения финансового кризиса 2020 года США утратят статус сверхдержавы. По его мнению, мир больше не будет одно- или двухполярным. Нынешняя эпоха Водолея не предполагает доминирования какого-либо одного государства.Глоба выразил опасения, что текущие трудности могут привести к вооруженному конфликту, в котором ведущие державы будут бороться за лидерство. Он напомнил, что в прошлом веке подобные противостояния стали причиной двух мировых войн. В будущем же Америка, по его прогнозам, не будет играть ведущую роль. Реальными лидерами станут страны, которые Запад считал аутсайдерами.Интересно отметить, что в своих прогнозах относительно судьбы России Глоба стал более осторожным по сравнению с 1991 годом, когда он предсказывал, что страна станет новым духовным центром мира и даже даст миру нового Спасителя. Тогда он также упоминал о необходимости пережить тяжелый переходный период и испытания.Почему к прогнозам Глобы прислушиваются?Хотя не все предсказания Павла Глобы сбываются, его точные прогнозы закрепили за ним репутацию провидца. Критики утверждают, что он иногда делает расплывчатые заявления, но его влияние на массовую культуру и интерес к астрологии остается значительным.

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Что звёзды пророчат России <p>Пресс-конференция известного астролога - П.П. Глобы</p> 2025-05-29T19:10 true PT61M09S

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россия, сша, америка, владимир путин, чернобыльская аэс