ФРГ профинансирует украинские беспилотники большой дальности, пишут СМИ
Welt: Германия профинансирует украинские БПЛА большой дальности действия
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Германия профинансирует украинские беспилотники большой дальности действия, сообщила газета Welt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
Ранее в среду министерство обороны ФРГ по итогам встречи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались.
"Частью сделки Мерца является финансирование украинских беспилотников большой дальности. По информации Welt из источников в правительстве, ещё в начале мая Украина обращалась к министерству обороны Германии с просьбой профинансировать так называемые беспилотники для нанесения ударов по объектам в глубине обороны противника типа "Барс" и АН-196, а также беспилотники типа Flamingo. Германия дала свое согласие на это", - пишет издание.
По данным Welt, речь идёт о в общей сложности примерно 400 миллионах евро.
Кроме того, частью пакета военной помощи Украине является поставка четырех зенитно-ракетных комплексов Iris-T компании Diehl. Помимо этого сообщается, что концерн KNDS получит контракт на ремонт техники, например, на ремонт ЗСУ Gepard.
В среду Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что в поставках оружия на Украину нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Европа за последние три недели приложила "беспрецедентные" с начала конфликта на Украине дипломатические усилия для его урегулирования. В то же время он анонсировал, что ФРГ поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.