Рейтинг@Mail.ru
ФРГ профинансирует украинские беспилотники большой дальности, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 29.05.2025 (обновлено: 13:06 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/germanija-2019749432.html
ФРГ профинансирует украинские беспилотники большой дальности, пишут СМИ
ФРГ профинансирует украинские беспилотники большой дальности, пишут СМИ - РИА Новости, 29.05.2025
ФРГ профинансирует украинские беспилотники большой дальности, пишут СМИ
Германия профинансирует украинские беспилотники большой дальности действия, сообщила газета Welt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:46:00+03:00
2025-05-29T13:06:00+03:00
в мире
германия
украина
россия
борис писториус
рустем умеров
фридрих мерц
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Германия профинансирует украинские беспилотники большой дальности действия, сообщила газета Welt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. Ранее в среду министерство обороны ФРГ по итогам встречи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались. "Частью сделки Мерца является финансирование украинских беспилотников большой дальности. По информации Welt из источников в правительстве, ещё в начале мая Украина обращалась к министерству обороны Германии с просьбой профинансировать так называемые беспилотники для нанесения ударов по объектам в глубине обороны противника типа "Барс" и АН-196, а также беспилотники типа Flamingo. Германия дала свое согласие на это", - пишет издание. По данным Welt, речь идёт о в общей сложности примерно 400 миллионах евро. Кроме того, частью пакета военной помощи Украине является поставка четырех зенитно-ракетных комплексов Iris-T компании Diehl. Помимо этого сообщается, что концерн KNDS получит контракт на ремонт техники, например, на ремонт ЗСУ Gepard.В среду Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что в поставках оружия на Украину нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Европа за последние три недели приложила "беспрецедентные" с начала конфликта на Украине дипломатические усилия для его урегулирования. В то же время он анонсировал, что ФРГ поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250529/taurusy-2019589438.html
https://ria.ru/20250528/ekspert-2019658808.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, россия, борис писториус, рустем умеров, фридрих мерц, welt, нато, владимир зеленский
В мире, Германия, Украина, Россия, Борис Писториус, Рустем Умеров, Фридрих Мерц, Welt, НАТО, Владимир Зеленский
ФРГ профинансирует украинские беспилотники большой дальности, пишут СМИ

Welt: Германия профинансирует украинские БПЛА большой дальности действия

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Германия профинансирует украинские беспилотники большой дальности действия, сообщила газета Welt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
Ранее в среду министерство обороны ФРГ по итогам встречи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова сообщило, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о системах и суммах контрактов не назывались.
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Резкая эскалация? Германия не может определиться с ракетами для Киева
Вчера, 08:00
"Частью сделки Мерца является финансирование украинских беспилотников большой дальности. По информации Welt из источников в правительстве, ещё в начале мая Украина обращалась к министерству обороны Германии с просьбой профинансировать так называемые беспилотники для нанесения ударов по объектам в глубине обороны противника типа "Барс" и АН-196, а также беспилотники типа Flamingo. Германия дала свое согласие на это", - пишет издание.
По данным Welt, речь идёт о в общей сложности примерно 400 миллионах евро.
Кроме того, частью пакета военной помощи Украине является поставка четырех зенитно-ракетных комплексов Iris-T компании Diehl. Помимо этого сообщается, что концерн KNDS получит контракт на ремонт техники, например, на ремонт ЗСУ Gepard.
В среду Мерц в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в очередной раз заявил, что в поставках оружия на Украину нет ограничений на дальность нанесения ударов по территории Российской Федерации. Также он подчеркнул, что Европа за последние три недели приложила "беспрецедентные" с начала конфликта на Украине дипломатические усилия для его урегулирования. В то же время он анонсировал, что ФРГ поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Эксперт рассказал о последствиях удара Taurus по Москве для Мерца
28 мая, 20:31
 
В миреГерманияУкраинаРоссияБорис ПисториусРустем УмеровФридрих МерцWeltНАТОВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала