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В секторе Газа 67 человек погибли при израильских обстрелах - РИА Новости, 29.05.2025
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13:43 29.05.2025 (обновлено: 18:36 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/gaza-2019763796.html
В секторе Газа 67 человек погибли при израильских обстрелах
В секторе Газа 67 человек погибли при израильских обстрелах - РИА Новости, 29.05.2025
В секторе Газа 67 человек погибли при израильских обстрелах
67 погибших и 184 раненых поступили в больницы палестинского сектора Газа за последние 24 часа, сообщило в четверг местное министерство здравоохранения. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:43:00+03:00
2025-05-29T18:36:00+03:00
в мире
израиль
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хамас
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. 67 погибших и 184 раненых поступили в больницы палестинского сектора Газа за последние 24 часа, сообщило в четверг местное министерство здравоохранения. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступило 67 погибших и 184 раненых, пятеро выздоровели (статистика не включает больницы в северной части сектора из-за сложности доступа к ним)", - говорится в заявлении. Министерство также отметило, что число погибших в результате израильских атак возросло до 54 249, 123 492 ранены с 7 октября 2023 года, добавив, что 98 погибших были учтены после того, как их данные были установлены и одобрены Судебным комитетом. Общее число погибших с 18 марта 2025 года достигло 3986, 11 451 ранены. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
https://ria.ru/20250528/hamas-2019613932.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В секторе Газа 67 человек погибли при израильских обстрелах

Минздрав: в больницы сектора Газа за сутки поступили 67 погибших и 184 раненых

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте взрыва после израильской бомбардировки южной части сектора Газа. 29 мая 2025
Дым на месте взрыва после израильской бомбардировки южной части сектора Газа. 29 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте взрыва после израильской бомбардировки южной части сектора Газа. 29 мая 2025
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. 67 погибших и 184 раненых поступили в больницы палестинского сектора Газа за последние 24 часа, сообщило в четверг местное министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступило 67 погибших и 184 раненых, пятеро выздоровели (статистика не включает больницы в северной части сектора из-за сложности доступа к ним)", - говорится в заявлении.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
ХАМАС согласилось на предложение Уиткоффа по Газе
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Министерство также отметило, что число погибших в результате израильских атак возросло до 54 249, 123 492 ранены с 7 октября 2023 года, добавив, что 98 погибших были учтены после того, как их данные были установлены и одобрены Судебным комитетом. Общее число погибших с 18 марта 2025 года достигло 3986, 11 451 ранены.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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