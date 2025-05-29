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В секторе Газа 67 человек погибли при израильских обстрелах
В секторе Газа 67 человек погибли при израильских обстрелах - РИА Новости, 29.05.2025
В секторе Газа 67 человек погибли при израильских обстрелах
67 погибших и 184 раненых поступили в больницы палестинского сектора Газа за последние 24 часа, сообщило в четверг местное министерство здравоохранения. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:43:00+03:00
2025-05-29T13:43:00+03:00
2025-05-29T18:36:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. 67 погибших и 184 раненых поступили в больницы палестинского сектора Газа за последние 24 часа, сообщило в четверг местное министерство здравоохранения. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступило 67 погибших и 184 раненых, пятеро выздоровели (статистика не включает больницы в северной части сектора из-за сложности доступа к ним)", - говорится в заявлении. Министерство также отметило, что число погибших в результате израильских атак возросло до 54 249, 123 492 ранены с 7 октября 2023 года, добавив, что 98 погибших были учтены после того, как их данные были установлены и одобрены Судебным комитетом. Общее число погибших с 18 марта 2025 года достигло 3986, 11 451 ранены. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
https://ria.ru/20250528/hamas-2019613932.html
https://ria.ru/20250528/gaza-2019457573.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В секторе Газа 67 человек погибли при израильских обстрелах
Минздрав: в больницы сектора Газа за сутки поступили 67 погибших и 184 раненых
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. 67 погибших и 184 раненых поступили в больницы палестинского сектора Газа за последние 24 часа, сообщило в четверг местное министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступило 67 погибших и 184 раненых, пятеро выздоровели (статистика не включает больницы в северной части сектора из-за сложности доступа к ним)", - говорится в заявлении.
Министерство также отметило, что число погибших в результате израильских атак возросло до 54 249, 123 492 ранены с 7 октября 2023 года, добавив, что 98 погибших были учтены после того, как их данные были установлены и одобрены Судебным комитетом. Общее число погибших с 18 марта 2025 года достигло 3986, 11 451 ранены.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля
возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС
принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.