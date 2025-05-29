https://ria.ru/20250529/finlyandiya-2019613662.html

Финны нашли агентов Кремля на самом верху

Финны нашли агентов Кремля на самом верху - РИА Новости, 29.05.2025

Финны нашли агентов Кремля на самом верху

Генерального секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари заподозрили в государственной измене, а конкретно — в совершении должностных преступлений на его... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T08:00:00+03:00

2025-05-29T08:00:00+03:00

2025-05-29T08:04:00+03:00

аналитика

финляндия

антти пелттари

хельсинки

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Генерального секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари заподозрили в государственной измене, а конкретно — в совершении должностных преступлений на его предыдущей работе главой Полиции безопасности SUPO, то есть финской разведки и контрразведки. "Дело расследуется как разглашение государственной тайны, связанной с национальной безопасностью", — утверждают местные СМИ. При этом расследование может быть связано с информационной операцией, которую якобы провели российские спецслужбы летом 2023 года. В рамках нее сотрудники SUPO взаимодействовали с "российскими информаторами".Вкратце история такая. Антти Пелттари 13 лет был сперва исполняющим обязанности начальника финской разведки, а с 2016-го и начальником SUPO. С прошлого года он пошел на повышение и в "чистую" парламентскую политику, но за ним остался хвост незавершенных дел в контрразведке. А в 2019-м в Финляндии была учреждена должность гражданского уполномоченного по контролю за разведдеятельностью в рамках демократических процедур, как их понимают в Финляндии. И первый же уполномоченный Киммо Хаконен выявил в октябре прошлого года что-то, "что может быть незаконным". В Финляндии почему-то особенно подчеркивают, что это первое уголовное расследование, начатое по инициативе уполномоченного по контролю за разведывательной деятельностью. В Скандинавии умеют радоваться даже таким историям.В апреле этого года от должности был отстранен начальник отдела контрразведки SUPO Пертти Хаакслуото. По предварительной информации, он то ли принес домой свой рабочий компьютер, то ли и вовсе передал его третьему лицу, которое могло быть непосредственным "информатором" российской разведки или сотрудничать с кем-то, кого посчитали таким "информатором". В итоге компьютер начальника контрразведки был взломан и секретные данные куда-то утекли. По другой версии, Хаакслуото находился в компьютерной связи с каким-то гражданским лицом, в результате чего его компьютер был взломан дистанционно. Возможно, аналогичная история могла произойти и в армии, но официальных подтверждений этому нет.Детали расследования и уголовного дела никто не разглашает, потому и нет возможности прояснить, какого рода "связь" существовала между начальником всей контрразведки Финляндии и неким гражданским лицом, в результате чего секретные данные утекли к третьим лицам, которых финская сторона упорно называет сотрудниками российской разведки. Так же непонятна и расшифровка термина "информатор": то ли это действительно человек, находившийся на связи с какой-то российской разведывательной структурой, то ли это совершенно случайное событие.А генсек парламента (в финской государственной системе это должность не спикера, а одного из руководителей парламента рангом пониже) Антти Пелттари пока что обвиняется в том, что можно квалифицировать как "халатность", поскольку подозреваемый в утечке Хаакслуото был его непосредственным подчиненным.В Финляндии, как и во всех других странах Северной Европы, политические интриги — обычное дело. Нанести удар политическому противнику путем обвинения его в "связях с Россией" или даже просто в халатности, которая оказалась на руку Москве, — хороший ход. Примечательно, что само событие, которое вменяется всем фигурантам, случилось прошлым летом, но уполномоченный по контролю за разведкой Хаконен добрался до него только через год. То есть тогда, когда многолетний директор разведки Пелттари решил перейти в публичную политику.По еще одной возможной версии, обвинение изначально направлено именно против Пелттари. Негласно утверждается, что работники и, главное, руководство финской контрразведки настолько расслабились, что стали привлекать к работе неуполномоченных гражданских лиц. И вот якобы кто-то из этих гражданских и получил доступ к компьютеру руководителя отдела контрразведки. Что произошло дальше — загадка. То ли он сам был "информатором Москвы", то ли и тут была проявлена какая-то халатность. Но в таком контексте главным обвиняемым становится именно Антти Пелттари, который "не должным образом" следил за соблюдением в своем ведомстве режима секретности. И за это ему грозит до четырех лет тюрьмы.Год назад никаких сенсационных разоблачений в финском обществе не было. Более того, Пелттари очень убедительно объяснял, что он лучший руководитель финской контрразведки за все время ее существования. В одном из недавних отчетов SUPO говорилось, что "Полиция безопасности Финляндии SUPO подсчитала, что число так называемых российских разведчиков в стране сократилось вдвое".Более того, ради этого заявления был выпущен отдельный пресс-релиз. В нем утверждалось, что сокращению "российской агентурной шпионской сети" поспособствовали высылка сотрудников "российской разведки" и отказ в выдаче виз. "В прошлом году российский разведывательный пункт сократился примерно до половины от своего прежнего размера. Основной причиной такого сокращения стали высылка сотрудников разведки и отказ в выдаче виз по рекомендации SUPO", — приводится в сообщении цитата начальника SUPO Антти Пелттари.Как заявлено в отчете, все это "значительно ухудшило условия работы российской кадровой разведки в Финляндии". По утверждению финской полиции, "операции под дипломатическим прикрытием были основным инструментом российской разведки за рубежом".И тут вдруг такое.Отдельно надо подчеркнуть, что если бы речь шла о попытке дискредитации Антти Пелттари как начальника разведки, то это надо было бы делать до того, как он ушел из SUPO в публичную политику. Но дело вышло в публичное поле уже тогда, когда Пелттари утратил рычаги влияния на финскую разведку. Следовательно, если речь идет о дискредитации его как политика, то можно поставить под сомнение вообще все происходившее, особенно учитывая то, что ключевые моменты этой истории не прояснены.И потому очень удобно все сейчас валить на некую "спецоперацию российских спецслужб в информационной сфере", несмотря на то что дело возбуждено не по факту шпионажа, а из-за проявленной чиновниками от финской разведки халатности. Просто валить все на Москву очень удобно, когда смысл может быть только и исключительно в дискредитации перспективного политика. Мало ли кому он там в Хельсинки помешал.

https://ria.ru/20250527/zakharova--2019342670.html

https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019158521.html

https://ria.ru/20250526/putin-2019167080.html

https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019076311.html

https://ria.ru/20250525/finlyandiya-2018944049.html

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аналитика, финляндия, антти пелттари, хельсинки