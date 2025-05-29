https://ria.ru/20250529/festival-2019869465.html

"Звездная дорожка" открыла 2-й фестиваль молодого кино в Великом Новгороде

"Звездная дорожка" открыла 2-й фестиваль молодого кино в Великом Новгороде - РИА Новости, 29.05.2025

"Звездная дорожка" открыла 2-й фестиваль молодого кино в Великом Новгороде

Известные российские актеры прошли по "звездной дорожке" на крыльце областной филармонии в кремле во время открытия второго фестиваля молодого кино "Новое... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T22:19:00+03:00

2025-05-29T22:19:00+03:00

2025-05-29T22:19:00+03:00

новгородская область

великий новгород

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019868102_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8cbc8bb5ac1b3dca86703fc0c262abdc.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Известные российские актеры прошли по "звездной дорожке" на крыльце областной филармонии в кремле во время открытия второго фестиваля молодого кино "Новое движение" в Великом Новгороде, сообщает корреспондент РИА Новости. По "звездной дорожке" прошли Юлия Хлынина, Алена Бабенко, Олеся Судзиловская, Елена Николаева, Михаил Пореченков, Денис Власенко, Михаил Тройник, Дарья Урсуляк, Владислав Ценев, Алексей Лукин, Анна Невская и многие другие. Генеральные продюсеры смотра - актер, режиссер и продюсер Артем Михалков и продюсер Максим Королев. Программный директор - кинокритик Вадим Рутковский. Открытие фестиваля состоялось в областной филармонии. "Хотел бы, конечно, сказать спасибо огромное министерству культуры Российской Федерации, Ольге Борисовне Любимовой, за то, что поддерживают наш фестиваль, правительству Новгородской области… В этом году невероятная программа, образовательная программа, деловая программа. Я считаю, что это правильно, то, что мы растем. Это очень важно, потому что молодое кино должно существовать", - отметил Михалков. В основной конкурсной программе восемь кинокартин: "Иногда мы путешественники" Даниила Прасолова, "Неподвижные звезды" Ивана Курбакова, "Мой парень, манекен" Дмитрия Николенко, "Северная станция" Сергея Овечко, "В горах. Она" Саида Толгурова, "Поле чудес" Анны Сичинской, "Привычка нюхать пальцы" Вячеслава Иванова, "Идеальная тишина" Славы Фёдорова. Жюри возглавил кинорежиссер Алексей Мизгирев. Кроме того, в рамках фестиваля будут представлены более 40 самых интересных дебютных фильмов последних лет. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов поблагодарил организаторов и отметил насыщенную программу для детей. "На несколько дней Новгородская область вновь становится столицей молодого кино России… Очень важно, чтобы фестиваль стал семейным. Появились новые программы, новые картины для наших детей. У маленьких новгородцев появилась уникальная возможность приобщиться и заглянуть в таинственный, увлекательный мир кино. Я приглашаю всех жителей области, наших гостей посетить мероприятия фестиваля", - сказал Дронов. По традиции организаторы вручили на сцене приз самому лучшему молодому продюсеру, им стал Никита Владимиров. Восемь лет назад Владимиров ярко дебютировал в профессии с картиной "Карп отмороженный", а в 2024 году успешно подтвердил свою преданность авторской комедии фильмами "Операция "Холодно" и "В баню!". Открыл фестиваль молодого кино в четверг фильм "Семейное счастье" режиссера Стаси Толстой. Второй фестиваль молодого кино "Новое движение" проходит в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня при поддержке министерства культуры РФ и правительства Новгородской области. Он призван поддержать творческие поиски молодых отечественных кинематографистов.

новгородская область

великий новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новгородская область, великий новгород, россия