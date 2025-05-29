https://ria.ru/20250529/eksportery--2019733214.html

Российские экспортеры сферы здравоохранения провели 327 встреч на KIHE-2025

Российские экспортеры сферы здравоохранения провели 327 встреч на KIHE-2025 - РИА Новости, 29.05.2025

Российские экспортеры сферы здравоохранения провели 327 встреч на KIHE-2025

Участники коллективной экспозиции, организованной Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) под национальным брендом "Сделано в России" на международной... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:35:00+03:00

2025-05-29T11:35:00+03:00

2025-05-29T11:35:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Участники коллективной экспозиции, организованной Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) под национальным брендом "Сделано в России" на международной выставке здравоохранения KIHE-2025 в Алма-Ате, провели 327 деловых встреч с потенциальными партнерами, сообщает центр."В мероприятии приняли участие 27 ведущих российских компаний из 16 регионов страны, представляющих широкий спектр продукции и услуг в сфере здравоохранения. Особый интерес у зарубежных партнеров вызвали биологически активные добавки, витаминно-минеральные комплексы, лекарственные препараты, реабилитационное оборудование, дерматологические препараты, аппараты и фильтры для плазмафереза, а также комплекс для реабилитации опорно-двигательного аппарата. Основными покупателями стали представители Казахстана, а также Киргизии, Белоруссии и Турции", - говорится в сообщении.В РЭЦ добавили, что организаторы выставки особо отметили российский выставочный стенд, присудив ему награду за лучший дизайн. Креативная концепция, оригинальное оформление и использование современных технологий позволили стенду "Сделано в России" выгодно выделиться на фоне конкурентов и произвести достойное впечатление на посетителей и экспертов, подчеркнули в центре.Для компаний, заинтересованных в участии в будущих мероприятиях, график бизнес-миссий и международных выставок на 2025 и 2026 годы, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". В частности, уже открыта регистрация на KIHE-2026.В РЭЦ напомнили, что на карточке каждого мероприятия представлена вся необходимая информация для экспортеров, включая отраслевую принадлежность, даты проведения и регистрации, а также сведения о софинансировании затрат и их объеме. Это значительно упрощает процесс принятия решения об участии и позволяет компаниям оценить свои возможности.При участии в коллективном стенде под брендом "Сделано в России" экспортеры получают комплексную поддержку, включающую компенсацию затрат на аренду площади, застройку стенда, доставку выставочных образцов, а также помощь в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами. Рассчитывать на эту поддержку могут компании, зарегистрированные в Российской Федерации и не имеющие задолженностей по налогам и сборам."Участие в зарубежных выставочных мероприятиях открывает новые горизонты для начинающих экспортеров. Это возможность получить ценный опыт презентации своих товаров и услуг на международном уровне, наладить контакты с партнерами из других стран и познакомиться с последними трендами и достижениями в профильной отрасли на мировом рынке. Такие мероприятия открывают экспортерам новые перспективы развития сети профессиональных контактов и расширения своего бизнеса за пределы страны", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250521/rets-2018213193.html

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в мире, россия, алма-ата, казахстан