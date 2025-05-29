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Ефимов: электродепо "Ильинское" возведут по новой концепции - РИА Новости, 29.05.2025
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15:22 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/efimov-2019784991.html
Ефимов: электродепо "Ильинское" возведут по новой концепции
Ефимов: электродепо "Ильинское" возведут по новой концепции - РИА Новости, 29.05.2025
Ефимов: электродепо "Ильинское" возведут по новой концепции
Электродепо "Ильинское" для обслуживания Рублево-Архангельской линии московского метро возведут по новой концепции, сообщил заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:22:00+03:00
2025-05-29T15:22:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Электродепо "Ильинское" для обслуживания Рублево-Архангельской линии московского метро возведут по новой концепции, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как он уточнил, в столице разработана концепция для оптимизации площади и сокращения сроков строительства таких объектов. Например, ряд корпусов, в том числе отстойно-ремонтный и мотодепо, перестанут быть отдельными сооружениями."Сейчас электродепо для обслуживания подвижного состава московского метрополитена состоят из 30-45 объектов. Новая концепция, разработанная в столице, позволит сократить это число до десяти. Так, отдельные здания и сооружения электродепо будут объединены в корпуса, состоящие из блоков", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса."Ильинское" станет одним из первых депо, возведенных по новой типовой концепции. Оно займет 15 гектаров земли на северо-западе от Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2030 году для обслуживания трех линий метро планируется открыть электродепо "Ильинское", "Бирюлевское" и "Троицкое".
https://ria.ru/20250529/efimov-2019750454.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: электродепо "Ильинское" возведут по новой концепции

Ефимов: депо для Рублево-Архангельской линии метро возведут по новой концепции

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Электродепо "Ильинское" для обслуживания Рублево-Архангельской линии московского метро возведут по новой концепции, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как он уточнил, в столице разработана концепция для оптимизации площади и сокращения сроков строительства таких объектов. Например, ряд корпусов, в том числе отстойно-ремонтный и мотодепо, перестанут быть отдельными сооружениями.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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"Сейчас электродепо для обслуживания подвижного состава московского метрополитена состоят из 30-45 объектов. Новая концепция, разработанная в столице, позволит сократить это число до десяти. Так, отдельные здания и сооружения электродепо будут объединены в корпуса, состоящие из блоков", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
"Ильинское" станет одним из первых депо, возведенных по новой типовой концепции. Оно займет 15 гектаров земли на северо-западе от Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2030 году для обслуживания трех линий метро планируется открыть электродепо "Ильинское", "Бирюлевское" и "Троицкое".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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