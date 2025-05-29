https://ria.ru/20250529/efimov-2019784991.html

Ефимов: электродепо "Ильинское" возведут по новой концепции

Ефимов: электродепо "Ильинское" возведут по новой концепции - РИА Новости, 29.05.2025

Ефимов: электродепо "Ильинское" возведут по новой концепции

Электродепо "Ильинское" для обслуживания Рублево-Архангельской линии московского метро возведут по новой концепции, сообщил заммэра столицы по градостроительной РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:22:00+03:00

2025-05-29T15:22:00+03:00

2025-05-29T15:22:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Электродепо "Ильинское" для обслуживания Рублево-Архангельской линии московского метро возведут по новой концепции, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как он уточнил, в столице разработана концепция для оптимизации площади и сокращения сроков строительства таких объектов. Например, ряд корпусов, в том числе отстойно-ремонтный и мотодепо, перестанут быть отдельными сооружениями."Сейчас электродепо для обслуживания подвижного состава московского метрополитена состоят из 30-45 объектов. Новая концепция, разработанная в столице, позволит сократить это число до десяти. Так, отдельные здания и сооружения электродепо будут объединены в корпуса, состоящие из блоков", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса."Ильинское" станет одним из первых депо, возведенных по новой типовой концепции. Оно займет 15 гектаров земли на северо-западе от Москвы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2030 году для обслуживания трех линий метро планируется открыть электродепо "Ильинское", "Бирюлевское" и "Троицкое".

https://ria.ru/20250529/efimov-2019750454.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы