https://ria.ru/20250529/durov-2019682819.html
Дуров ответил Маску на вопрос о сотрудничестве Telegram с xAI
Дуров ответил Маску на вопрос о сотрудничестве Telegram с xAI - РИА Новости, 29.05.2025
Дуров ответил Маску на вопрос о сотрудничестве Telegram с xAI
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил на своей странице в соцсети X, что соглашение о сотрудничестве Telegram с xAI принципиально достигнуто, но... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T01:31:00+03:00
2025-05-29T01:31:00+03:00
2025-05-29T01:31:00+03:00
технологии
павел дуров
илон маск
telegram
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил на своей странице в соцсети X, что соглашение о сотрудничестве Telegram с xAI принципиально достигнуто, но формальности еще не улажены. Ранее американский предприниматель Илон Маск в ответ на заявления Дурова о сотрудничестве между Telegram и компанией Маска xAI написал на своей странице в соцсети X, что никакого соглашения подписано не было. "Верно. Соглашение принципиально достигнуто, но формальности не улажены", - написал Дуров в ответ на публикацию Маска. Дуров сообщал в среду, что Telegram и основанный Маском стартап xAI договорились о сотрудничестве на год для распространения чат-бота Grok среди пользователей мессенджера. По его словам, Telegram получит 300 миллионов долларов наличными и акционерный капитал от xAI.
https://ria.ru/20250503/durov-2014814081.html
https://ria.ru/20250529/durov-1968735141.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, павел дуров, илон маск, telegram
Технологии, Павел Дуров, Илон Маск, Telegram
Дуров ответил Маску на вопрос о сотрудничестве Telegram с xAI
Дуров: формальности по сотрудничеству Telegram и xAI еще не улажены