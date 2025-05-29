https://ria.ru/20250529/durov-2019682819.html

Дуров ответил Маску на вопрос о сотрудничестве Telegram с xAI

Дуров ответил Маску на вопрос о сотрудничестве Telegram с xAI - РИА Новости, 29.05.2025

Дуров ответил Маску на вопрос о сотрудничестве Telegram с xAI

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил на своей странице в соцсети X, что соглашение о сотрудничестве Telegram с xAI принципиально достигнуто, но... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T01:31:00+03:00

2025-05-29T01:31:00+03:00

2025-05-29T01:31:00+03:00

технологии

павел дуров

илон маск

telegram

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил на своей странице в соцсети X, что соглашение о сотрудничестве Telegram с xAI принципиально достигнуто, но формальности еще не улажены. Ранее американский предприниматель Илон Маск в ответ на заявления Дурова о сотрудничестве между Telegram и компанией Маска xAI написал на своей странице в соцсети X, что никакого соглашения подписано не было. "Верно. Соглашение принципиально достигнуто, но формальности не улажены", - написал Дуров в ответ на публикацию Маска. Дуров сообщал в среду, что Telegram и основанный Маском стартап xAI договорились о сотрудничестве на год для распространения чат-бота Grok среди пользователей мессенджера. По его словам, Telegram получит 300 миллионов долларов наличными и акционерный капитал от xAI.

https://ria.ru/20250503/durov-2014814081.html

https://ria.ru/20250529/durov-1968735141.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, павел дуров, илон маск, telegram