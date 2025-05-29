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В национальном парке "Лосиный остров" родился детеныш марала
В национальном парке "Лосиный остров" родился детеныш марала - РИА Новости, 29.05.2025
В национальном парке "Лосиный остров" родился детеныш марала
Детеныш марала родился в национальном парке "Лосиный остров", сейчас за его движениями приглядывает мама, так как сам олененок еще только учится ходить,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:51:00+03:00
2025-05-29T10:51:00+03:00
2025-05-29T11:01:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Детеныш марала родился в национальном парке "Лосиный остров", сейчас за его движениями приглядывает мама, так как сам олененок еще только учится ходить, сообщили в нацпарке. "На Лосиной биостанции родился мараленок. Прибавление в семействе благородных оленей произошло несколько дней назад. Все это время маралуха скрывала детеныша в густой траве. Сейчас он делает первые шаги, и нам удалось их снять", - отмечается в Telegram-канале "Лосиного острова". Как рассказали в нацпарке, мараленок еще неуверенно держится на своих ножках, но уже проявляет любопытство. Его мама внимательно следит за каждым шагом олененка.
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Первые шаги мараленка в "Лосином острове"
Первые шаги мараленка в "Лосином острове"
2025-05-29T10:51
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В национальном парке "Лосиный остров" родился детеныш марала
В нацпарке "Лосиный остров" родился детеныш марала, который только учится ходить
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Детеныш марала родился в национальном парке "Лосиный остров", сейчас за его движениями приглядывает мама, так как сам олененок еще только учится ходить, сообщили в нацпарке.
"На Лосиной биостанции родился мараленок. Прибавление в семействе благородных оленей произошло несколько дней назад. Все это время маралуха скрывала детеныша в густой траве. Сейчас он делает первые шаги, и нам удалось их снять", - отмечается в Telegram-канале "Лосиного острова".
Как рассказали в нацпарке, мараленок еще неуверенно держится на своих ножках, но уже проявляет любопытство. Его мама внимательно следит за каждым шагом олененка.