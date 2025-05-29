https://ria.ru/20250529/desantniki-2019813953.html

Российские десантники взяли в плен военнослужащих ВСУ в Часовом Яре

Российские десантники взяли в плен военнослужащих ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 29.05.2025

Российские десантники взяли в плен военнослужащих ВСУ в Часовом Яре

Бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен нескольких военнослужащих ВСУ, прятавшихся в одном РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:36:00+03:00

2025-05-29T16:36:00+03:00

2025-05-29T16:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

донбасс

артемовск (донецкая область)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен нескольких военнослужащих ВСУ, прятавшихся в одном из кварталов, находившимся под контролем российских сил в городе Часов Яр, сообщили РИА Новости в подразделении. "При зачистке многогоэтажного квартала в населенном пункте Часов Яр бойцы 331-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен брошенных там сослуживцами при отступлении нескольких украинских военнослужащих", - сказали в подразделении. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250518/pushilin-2017726803.html

https://ria.ru/20250527/kadyrov-2019431123.html

часов яр

донбасс

артемовск (донецкая область)

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часов яр, донбасс, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины