https://ria.ru/20250529/desantniki-2019813953.html
Российские десантники взяли в плен военнослужащих ВСУ в Часовом Яре
Российские десантники взяли в плен военнослужащих ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 29.05.2025
Российские десантники взяли в плен военнослужащих ВСУ в Часовом Яре
Бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен нескольких военнослужащих ВСУ, прятавшихся в одном РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:36:00+03:00
2025-05-29T16:36:00+03:00
2025-05-29T16:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донбасс
артемовск (донецкая область)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен нескольких военнослужащих ВСУ, прятавшихся в одном из кварталов, находившимся под контролем российских сил в городе Часов Яр, сообщили РИА Новости в подразделении. "При зачистке многогоэтажного квартала в населенном пункте Часов Яр бойцы 331-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен брошенных там сослуживцами при отступлении нескольких украинских военнослужащих", - сказали в подразделении. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250518/pushilin-2017726803.html
https://ria.ru/20250527/kadyrov-2019431123.html
часов яр
донбасс
артемовск (донецкая область)
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часов яр, донбасс, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Артемовск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины
Российские десантники взяли в плен военнослужащих ВСУ в Часовом Яре
Российские десантники взяли в плен украинских военных, прятавшихся в Часовом Яре