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Террористам и экстремистам не будет пощады, заявил глава Дагестана - РИА Новости, 29.05.2025
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19:53 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/dagestan-2019857141.html
Террористам и экстремистам не будет пощады, заявил глава Дагестана
Террористам и экстремистам не будет пощады, заявил глава Дагестана - РИА Новости, 29.05.2025
Террористам и экстремистам не будет пощады, заявил глава Дагестана
Беспощадные меры будут приняты к тем, кто вступает в экстремистские и террористические группировки, ведет антигосударственную деятельность, заявил глава... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T19:53:00+03:00
2025-05-29T19:53:00+03:00
республика дагестан
сергей меликов
россия
терроризм
общество
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 29 мая - РИА Новости. Беспощадные меры будут приняты к тем, кто вступает в экстремистские и террористические группировки, ведет антигосударственную деятельность, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. "Мы будем беспощадны к тем, кто вступает в экстремистские и террористические группировки, ведет антигосударственную деятельность, в том числе за пределами страны. И эту борьбу мы будем вести комплексно, используя и наращивая по мере необходимости силовую составляющую", - сказал Меликов в своем послании Народному собранию (парламенту) региона. Он отметил, что геополитическое положение и этноконфессиональное многообразие Дагестана продолжают делать республику "объектом пристального внимания антироссийских сил". Теракты, произошедшие 23 июня 2024 года в Махачкале и Дербенте и 5 мая этого года в Махачкале, Меликов назвал прямой попыткой дестабилизации ситуации в регионе. Глава Дагестана рассказал, что проводится мониторинг цифровой среды, включая социальные сети и популярные интернет-платформы, для выявления попыток распространения деструктивной информации, "направленной на раскачивание межэтнической и межконфессиональной повестки". Ранее Меликов в интервью РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума заявил, что воздействие из-за рубежа стало дополнительным факторам, провоцирующим террористическую активность в Дагестане, и для борьбы с этим злом необходима консолидация правоохранителей, властей, общественности и духовенства.
https://ria.ru/20250503/terakt-2014802597.html
https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html
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республика дагестан, сергей меликов, россия, терроризм, общество, происшествия
Республика Дагестан, Сергей Меликов, Россия, Терроризм, Общество, Происшествия
Террористам и экстремистам не будет пощады, заявил глава Дагестана

Меликов пообещал принимать беспощадные меры против террористов и экстремистов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 29 мая - РИА Новости. Беспощадные меры будут приняты к тем, кто вступает в экстремистские и террористические группировки, ведет антигосударственную деятельность, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Мы будем беспощадны к тем, кто вступает в экстремистские и террористические группировки, ведет антигосударственную деятельность, в том числе за пределами страны. И эту борьбу мы будем вести комплексно, используя и наращивая по мере необходимости силовую составляющую", - сказал Меликов в своем послании Народному собранию (парламенту) региона.
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Он отметил, что геополитическое положение и этноконфессиональное многообразие Дагестана продолжают делать республику "объектом пристального внимания антироссийских сил". Теракты, произошедшие 23 июня 2024 года в Махачкале и Дербенте и 5 мая этого года в Махачкале, Меликов назвал прямой попыткой дестабилизации ситуации в регионе.
Глава Дагестана рассказал, что проводится мониторинг цифровой среды, включая социальные сети и популярные интернет-платформы, для выявления попыток распространения деструктивной информации, "направленной на раскачивание межэтнической и межконфессиональной повестки".
Ранее Меликов в интервью РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума заявил, что воздействие из-за рубежа стало дополнительным факторам, провоцирующим террористическую активность в Дагестане, и для борьбы с этим злом необходима консолидация правоохранителей, властей, общественности и духовенства.
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