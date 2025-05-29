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Меликов призвал снести незаконные многоэтажки в Дагестане - РИА Новости, 29.05.2025
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06:47 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/dagestan-2019697616.html
Меликов призвал снести незаконные многоэтажки в Дагестане
Меликов призвал снести незаконные многоэтажки в Дагестане - РИА Новости, 29.05.2025
Меликов призвал снести незаконные многоэтажки в Дагестане
Незаконно строящиеся или уже возведенные в Дагестане многоэтажные жилые дома, не отвечающие требованиям безопасности, должны быть снесены, а в городах... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:47:00+03:00
2025-05-29T06:47:00+03:00
махачкала
республика дагестан
каспийск
сергей меликов
россети
газпром
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 мая - РИА Новости. Незаконно строящиеся или уже возведенные в Дагестане многоэтажные жилые дома, не отвечающие требованиям безопасности, должны быть снесены, а в городах республики нужно провести реновацию с освобождением площадей под комплексное развитие территорий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Меликов. "У нас сегодня в Дагестане с нарушением нормативных требований выявлено больше 800 домов. В основном, конечно, это Махачкала, а потом Каспийск, но и другие города тоже этим грешат… Сегодня мы определяем степень безопасности тех многоквартирных домов, которые мы можем нормативно оформить, соответственно, поставить на учет, на баланс, в том числе в сетевых компаниях, и уже правильно продолжать их эксплуатацию… Что касается тех домов, которые вообще уже признаны незаконно возведенными, у нас такие объекты есть в том числе на стадии строительства, я думаю, что здесь решение должно быть радикальное: запрет строительства и их снос", – сказал Меликов РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума, комментируя случаи взрывов газа в многоэтажках. Он отметил, что на протяжении многих лет города республики, прежде всего Махачкала, хаотично застраивались многоквартирными домами без учета потребностей жителей: без детских площадок, парковок, социальных объектов. Кроме того, застройщики не получали от ресурсоснабжающих организаций технические условия, не ставились приборы учета, в результате в регионе "воруют газ и электроэнергию". Как отметил Меликов, сложившаяся ситуация создает угрозу безопасности собственников квартир, а также стала фактором "огромной задолженности" перед "Россетями" и "Газпромом". "Сегодня особенно Махачкала, да и другие города нуждаются в реновации, то есть в освобождении площадей для планового и законного строительства, которое мы можем реализовать по программе комплексного развития территорий, где помимо домов будут предусмотрены другие объекты жилой инфраструктуры, как я уже говорил, дворовые пространства, стоянки для транспорта, выезд на транспортные коммуникации… Это, безусловно, соблюдение всех технических условий по подключению газа, света, подачи воды и организации водоотведения. Ну и, конечно, то, что по комплексному развитию территорий обязательно будет предусмотрено создание и строительство социальных объектов", - отметил Меликов. Второй Кавказский инвестиционный форум прошел с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступил фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема – "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250325/tsepochka-2007167779.html
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махачкала
республика дагестан
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махачкала, республика дагестан, каспийск, сергей меликов, россети, газпром, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Махачкала, Республика Дагестан, Каспийск, Сергей Меликов, Россети, Газпром, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
Меликов призвал снести незаконные многоэтажки в Дагестане

Меликов призвал снести незаконные многоэтажки в Дагестане и провести реновацию

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкМахачкала
Махачкала - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Мария Ващук
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 мая - РИА Новости. Незаконно строящиеся или уже возведенные в Дагестане многоэтажные жилые дома, не отвечающие требованиям безопасности, должны быть снесены, а в городах республики нужно провести реновацию с освобождением площадей под комплексное развитие территорий, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Меликов.
"У нас сегодня в Дагестане с нарушением нормативных требований выявлено больше 800 домов. В основном, конечно, это Махачкала, а потом Каспийск, но и другие города тоже этим грешат… Сегодня мы определяем степень безопасности тех многоквартирных домов, которые мы можем нормативно оформить, соответственно, поставить на учет, на баланс, в том числе в сетевых компаниях, и уже правильно продолжать их эксплуатацию… Что касается тех домов, которые вообще уже признаны незаконно возведенными, у нас такие объекты есть в том числе на стадии строительства, я думаю, что здесь решение должно быть радикальное: запрет строительства и их снос", – сказал Меликов РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума, комментируя случаи взрывов газа в многоэтажках.
Место взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
К взрыву в доме в Дагестане привела цепочка нарушений, заявил Меликов
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Он отметил, что на протяжении многих лет города республики, прежде всего Махачкала, хаотично застраивались многоквартирными домами без учета потребностей жителей: без детских площадок, парковок, социальных объектов. Кроме того, застройщики не получали от ресурсоснабжающих организаций технические условия, не ставились приборы учета, в результате в регионе "воруют газ и электроэнергию".
Как отметил Меликов, сложившаяся ситуация создает угрозу безопасности собственников квартир, а также стала фактором "огромной задолженности" перед "Россетями" и "Газпромом".
"Сегодня особенно Махачкала, да и другие города нуждаются в реновации, то есть в освобождении площадей для планового и законного строительства, которое мы можем реализовать по программе комплексного развития территорий, где помимо домов будут предусмотрены другие объекты жилой инфраструктуры, как я уже говорил, дворовые пространства, стоянки для транспорта, выезд на транспортные коммуникации… Это, безусловно, соблюдение всех технических условий по подключению газа, света, подачи воды и организации водоотведения. Ну и, конечно, то, что по комплексному развитию территорий обязательно будет предусмотрено создание и строительство социальных объектов", - отметил Меликов.
Второй Кавказский инвестиционный форум прошел с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступил фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема – "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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МахачкалаРеспублика ДагестанКаспийскСергей МеликовРоссетиГазпромМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
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