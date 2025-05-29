https://ria.ru/20250529/dagestan-2019691423.html

Меликов назвал факторы, провоцирующие терроризм в Дагестане

Меликов назвал факторы, провоцирующие терроризм в Дагестане - РИА Новости, 29.05.2025

Меликов назвал факторы, провоцирующие терроризм в Дагестане

Воздействие из-за рубежа стало дополнительным факторам, провоцирующим террористическую активность в Дагестане, для борьбы с этим злом необходима консолидация... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T04:46:00+03:00

2025-05-29T04:46:00+03:00

2025-05-29T04:46:00+03:00

республика дагестан

россия

махачкала

сергей меликов

исламское государство*

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

безопасность

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 29 мая - РИА Новости. Воздействие из-за рубежа стало дополнительным факторам, провоцирующим террористическую активность в Дагестане, для борьбы с этим злом необходима консолидация правоохранителей, властей, общественности и духовенства, заявил глава республики Сергей Меликов в интервью РИА Новости на полях Кавказского инвестиционного форума. Пятого мая в Махачкале двое мужчин напали на полицейских, патрулировавших улицы города, завладев их стрелковым оружием. Двое полицейских погибли, двое сотрудников и трое гражданских получили ранения и были госпитализированы. Один из нападавших был ликвидирован, второй арестован. По данным следствия, молодые люди были членами террористического сообщество, а склонил их к нападению проживающий за рубежом 41-летний уроженец республики. "Наряду с некими факторами, с которыми Дагестан сталкивался 10-15 лет назад, сегодня еще и добавляется внешний фактор… Модератором последней атаки на полицейских явился представитель "Исламского государства"*, который координировал их действия из-за рубежа. И я думаю, что эта история может повториться. Здесь, конечно, важна консолидация всех усилий и органов безопасности, и МВД, ну и нашего населения для того, чтобы мы могли своевременно, получая сигналы, предотвращать подобные факты", - сказал Меликов. Он отметил, что у властей республики хорошо налажено взаимодействие с силовыми структурами, которые выполняют свои профессиональные обязанности, проводят оперативно-розыскную работу. Вместе с тем Меликов подчеркнул, что важная задача - вовлекать молодежь в созидательные проекты и тем самым не позволять сосредотачиваться на негативных процессах. "Мероприятия, которые мы проводили 9 мая, говорят о том, что и молодые люди, и более взрослое население, безусловно, поддерживают мероприятия, связанные и с празднованием юбилея Победы, и с Годом защитников Отечества. Это масштабно и массово происходит, но, как говорится, здесь не без ложки дегтя. Этот риск, эту угрозу мы, безусловно, должны снимать всем миром, и с привлечением религиозных организаций, и с привлечением общественных организаций, и с привлечением органов исполнительной власти, депутатского корпуса", - считает глава республики. Второй Кавказский инвестиционный форум прошел с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступил фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема – "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". РИА Новости выступило информационным партнером форума.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250505/dagestan-2015167283.html

https://ria.ru/20250503/terakt-2014802597.html

республика дагестан

россия

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика дагестан, россия, махачкала, сергей меликов, исламское государство*, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), безопасность