https://ria.ru/20250529/chernyshenko-2019751788.html
Чернышенко: правительство продолжит работу над реализацией талантов детей
Чернышенко: правительство продолжит работу над реализацией талантов детей - РИА Новости, 29.05.2025
Чернышенко: правительство продолжит работу над реализацией талантов детей
Правительство России продолжит работу над реализацией талантов детей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T12:57:00+03:00
2025-05-29T12:57:00+03:00
2025-05-29T12:57:00+03:00
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство России продолжит работу над реализацией талантов детей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Такие мероприятия (конкурс - "Знаешь?Научи!" - ред.), конечно, работают на достижение одной из национальных целей, которую нам президент (России Владимир Путин) поставил. Она звучит очень просто и вдохновляюще: реализация возможностей и талантов наших детей… Мы в правительстве, конечно, продолжим поддерживать (возможности и таланты детей - ред.), выполняя поручение президента, и создавать для ребят условия, чтобы вы свои таланты смогли в нашей прекрасной стране реализовать", - сказал зампред правительства в ходе церемонии награждения победителей конкурса видеороликов "Знаешь?Научи!" Победители по итогам конкурсного отбора - 15 школьников из разных уголков страны, которые на протяжении 3,5 месяцев снимали научно-популярный контент.
https://ria.ru/20250425/chernyshenko-2013554098.html
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дмитрий чернышенко, владимир путин, россия, общество
Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Россия, Общество
Чернышенко: правительство продолжит работу над реализацией талантов детей
Чернышенко: правительство РФ продолжит работу над реализацией талантов детей