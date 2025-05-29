https://ria.ru/20250529/buratino-2019871141.html

В Центре искусств в Москве прошла премьера детского инклюзивного спектакля

В Центре искусств в Москве прошла премьера детского инклюзивного спектакля - РИА Новости, 29.05.2025

В Центре искусств в Москве прошла премьера детского инклюзивного спектакля

Премьера детского инклюзивного спектакля "Буратино и золотой ключик", все роли в котором исполнили дети с инвалидностью, прошла в Центре исполнительских... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:42:00+03:00

2025-05-29T19:42:00+03:00

2025-05-29T22:50:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Премьера детского инклюзивного спектакля "Буратино и золотой ключик", все роли в котором исполнили дети с инвалидностью, прошла в Центре исполнительских искусств в Москве в четверг, передает корреспондент РИА Новости. "Премьера сегодня - это уже большая работа. Дать этому жизнь и реализацию в масштабах страны - это ещё большая работа, а масштаб СНГ - это уже огромная миссия. Если понадобится наша помощь, в частности, Государственной думы РФ - все, что нужно отработать на государственном уровне - отработаем", - сказал заслуженный артист РФ Денис Майданов журналистам. Премьерный показ посетили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вместе с супругой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, заслуженная артистка РФ Алсу, певица Жасмин, Денис Клявер, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, депутат Госдумы России Денис Майданов. Как уточняется, режиссёрами постановки выступили заслуженный артист РФ, театральный педагог Владимир Жуков и лауреат премии "Грани театра масс" Анна Жукова. В спектакле задействованы более 60 артистов из четырёх филиалов студии "Сны Алисы". "Самореализация для ребят с инвалидностью – это один из важнейших вопросов. Творчество им помогает очень сильно в развитии: они не только учатся навыкам коммуникации через театральные практики, постоянные репетиции, но они развивают память, ответственность, они становятся более самостоятельными", - рассказала руководитель студии "Сны Алисы" Любовь Ковалева. Для таких особенных детей в России и странах Евразии запускаются центры инклюзивной культуры ко Дню защиты детей, благодаря которым реализуется социальная адаптация детей с особенностями здоровья через творчество. Главным идеологом проекта выступает певица Жасмин.

https://ria.ru/20250528/putin-2019657044.html

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россия, москва, денис майданов, жасмин, дмитрий песков, денис клявер, алсу (алсу абрамова), татьяна навка, маргарита симоньян, инвалидность, общество, театр