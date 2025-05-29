https://ria.ru/20250529/brezhneva-2019814511.html

Вера Брежнева шокировала поклонников новым образом

Вера Брежнева шокировала поклонников новым образом - РИА Новости, 29.05.2025

Вера Брежнева шокировала поклонников новым образом

На Каннском кинофестивале традиционно царит атмосфера роскоши, гламура и безукоризненного стиля, а красная дорожка становится местом, где каждая знаменитость... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:20:00+03:00

2025-05-29T19:20:00+03:00

2025-05-29T19:20:00+03:00

шоубиз

вера брежнева

виа гра

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. На Каннском кинофестивале традиционно царит атмосфера роскоши, гламура и безукоризненного стиля, а красная дорожка становится местом, где каждая знаменитость обязана выглядеть безупречно. В этом году особое внимание публики, фотографов и кинокритиков привлекла Вера Брежнева — известная певица, телеведущая и бывшая участница популярного музыкального коллектива "ВИА Гра". Ее образ когда-то стал одним из символов гламура начала 2000 годов.Однако появление Брежневой на красной дорожке вызвало неоднозначную реакцию. Если ранее в адрес Веры звучали только восхищенные отзывы и восторженные комментарии, то теперь она столкнулась с волной критики и насмешек, которые затмили прежние комплименты.Старческий образ: эффект мягких простыней и сдавленная грудьДля выхода на красную дорожку Вера Брежнева остановила свой выбор на платье "павлин" в пол с открытыми плечами. Модель имела слегка приталенный силуэт, но в области живота и бедер ткань выглядела мятой и образовывала заметные складки. Особенно много критики вызвало то, что платье было либо на размер меньше, чем следовало, либо подобрано без должного учета особенностей телосложения певицы. В районе талии оно сильно сдавливало кожу, оставляя следы, а в зоне груди создавалось впечатление неаккуратного и устаревшего фасона, напоминающего наряды пожилых женщин.А что по лицу?Настоящей сенсацией же стали фотографии крупным планом, на которых отчетливо были видны черты лица Веры Брежневой. Кожа выглядела уставшей и безжизненной, с глубокими морщинами и складками в области носогубного треугольника. Глаза казались слегка затуманенными, что усиливалось светлым макияжем, а скулы были слишком ярко выделены.Все это вызвало бурю комментариев в социальных сетях. Многие задавались вопросом: "Что произошло с ее лицом?", "Она выглядит уставшей или переборщила с косметическими процедурами?", "Где та сияющая и энергичная Вера, которую мы привыкли видеть?" Даже преданные поклонники не смогли сдержать разочарования и отмечали, что это, пожалуй, худший выход Брежневой на публику за всю карьеру. Некоторые комментаторы прямо заявляли, что такой образ стал настоящим провалом и сильно ударил по репутации певицы.В защиту Веры Брежневой выступила лишь небольшая группа ее поклонников, которые напоминали, что "всем свойственно уставать", и что "нельзя всегда выглядеть идеально с любого ракурса". Они также отмечали, что "свет и камера могут искажать черты лица", что иногда приводит к неудачным снимкам.Большинство комментаторов оказались безжалостными. В их отзывах можно было встретить такие фразы, как: "Платье, будто из бабушкиного сундука", "Макияж выглядит так, как будто был сделан в темноте", "Стилист явно враг", и "Канны — не лучшее место для экспериментов с образом". Особенно активно негативные комментарии распространялись в Telegram-каналах, а TikTok заполнили видео с нарезками неудачных ракурсов, сопровождаемые ироничными подписями.Интересно, что сама Вера Брежнева пока не прокомментировала ситуацию в своих социальных сетях. Она лишь опубликовала несколько профессиональных фотографий в том же наряде с подписью: "Моя Каннская история. Благодарю за моменты". Комментарии к этим постам были частично ограничены, что вызвало новую волну критики. Пользователи восприняли это как попытку "избежать конфронтации" и "стереть негатив", что только подстегнуло дискуссию. Как известно, публика не любит, когда ее стараются "отключить" от обсуждения. Это лишь добавило масла в огонь в контексте уже разгоревшихся споров о внешнем виде артистки.Так выглядит обычная, зрелая женщинаСогласно слухам, за стиль Веры Брежневой в тот вечер отвечал стилист, который ранее работал с европейскими брендами, но не имел опыта на красных дорожках. Некоторые модные обозреватели предположили, что выбор наряда и макияжа мог быть экспериментом — попыткой выйти за рамки привычного гламура и представить "естественную, зрелую, настоящую женщину". Такой подход оказался слишком рискованным. Публика Канн и зрители в соцсетях не отличаются терпимостью, особенно когда дело касается внешнего вида.Это поднимает важный вопрос: имеет ли звезда право на слабости, эксперименты и усталость? Вера Брежнева давно в индустрии, прошла через множество съемок, шоу и концертов. На протяжении многих лет ее образ ассоциировался с женственностью и идеалом. Возможно, она просто хотела "отдохнуть от безупречности". Однако публика не простила ей этого, особенно в свете молодых коллег, которые появляются на красной дорожке с идеальными укладками, подтянутыми формами и тщательно подобранным макияжем.Провал или смелость?Мнения фешн-экспертов в СМИ разделились. Одни утверждают, что это был явный промах — неудачно подобранный наряд, плохой макияж и вид уставшей женщины. Другие же защищают певицу, считая, что это был смелый шаг. Она не скрывает своего возраста и не пытается выглядеть как 20-летняя девушка, а идет своим путем. Эта двойственность мнений привлекла дополнительное внимание. Если бы Брежнева вышла в классическом наряде с идеальной улыбкой, о ней, вероятно, написали бы обычный пост. Но сейчас ее обсуждают активно, ее фотографии пересылают, а ее внешний вид стал мемом и предметом горячих споров.Некоторые заметили, что все это происходит на фоне непростого периода в жизни певицы. После длительного затишья в музыкальной карьере, редких выходов в свет и развода с Меладзе, Канны могли стать ее "перезагрузкой". Однако эффект оказался противоположным — Вера снова в центре внимания, но не за свою музыку или творческие достижения, а за образ, который стал мишенью для критики. Парадоксально, но, возможно, именно этот "провал" может вернуть ее в медиаполе и дать шанс заявить о себе в новом качестве.Интерес к звезде велик — это означает, что люди все еще ожидают от нее чего-то нового. Вопрос лишь в том, готова ли она снова стать героиней не глянцевых журналов, а реальной жизни. Или мы по-прежнему хотим видеть идеализированных кукол, а не настоящих людей?В любом случае, выход Брежневой на Каннский фестиваль — это не просто модный промах. Это отражение нашего отношения к возрасту, телу и ошибкам. Она показала себя такой, какая есть, и за это ее судят строже, чем тех, кто вообще ничего не делает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вера брежнева, виа гра