Заседание болгарского парламента прервали из-за спора о русском языке
Спикер Киселова прервала заседание парламента Болгарии из-за спора о русском
Здание парламента Болгарии в городе София. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Спикер Народного собрания (парламента) Болгарии Наталья Киселова была вынуждена прервать заседание законодательного органа из-за разгоревшегося спора вокруг предложения об ограничении преподавания русского языка в болгарских школах, передает агентство Novinite.
"Народное собрание было ввергнуто в беспорядок во время пленарного заседания, когда разгорелся бурный спор между ... партией "Возрождение" и депутатом Манолом Пейковым от блока ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"), который сорвал заседание и вынудил ... Киселову вмешаться, она отключила микрофон Пейкова и объявила перерыв", - говорится в материале агентства.
По данным Novinite, в ходе заседания заместитель лидера партии "Возрождение" Цончо Ганев заявил, что ограничение русского языка приведет к гражданским беспорядкам, и привел в пример ситуацию на Украине в 2013 году. В дальнейшем разгорелся спор, в ходе которого представители "Возрождения" и ПП-ДБ прибегли к оскорблениям.
Агентство передает, что "Возрождение" критикует попытки ограничения русского языка, называя это посягательством на культурное наследие страны. Партия напомнила, что в Болгарии при социалистах языки западных стран не запрещались, и задалась вопросом, когда же "демократическое сообщество" начнет сжигать книги. В ответ блок ПП-ДБ выступил с утверждением, что изучение русского языка в болгарских школах якобы является "каналом пропаганды".
По информации Novinite, в конечном счете, после неоднократных отключений микрофона у обеих сторон заседание парламента возобновилось. Киселова подчеркнула, что у неподобающего поведения депутатов будут последствия.