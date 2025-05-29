https://ria.ru/20250529/birzha-2019859528.html

Мосбиржа запустит торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF

Мосбиржа запустит торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF - РИА Новости, 29.05.2025

Мосбиржа запустит торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF

Московская биржа запускает со 2 июня тестовые торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF, с 4 июня будут запущены торги этим инструментом для квалифицированных... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T20:13:00+03:00

2025-05-29T20:13:00+03:00

2025-05-29T20:13:00+03:00

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технологии

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Московская биржа запускает со 2 июня тестовые торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF, с 4 июня будут запущены торги этим инструментом для квалифицированных инвесторов, следует из сообщения биржи. Bitcoin Trust ETF - это биржевой фонд компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин. ЦБ РФ в среду опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с производными финансовыми инструментами на криптовалюты. При этом регулятор по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты. "На тестовом полигоне Т+1 доступно тестирование функционала поддержки инструментов с ограничениями по квалификации инвестора. Для этого на полигон заведен фьючерсный контракт на iShared Bitcoin Trust ETF (код: IBIT), доступный только для квалифицированных инвесторов. Торги фьючерсом на Т+1 полигоне доступны с основной сессии 2 июня", - сообщает биржа. "Торги новым инструментом начнутся 4 июня 2025 года и будут доступны только квалифицированным инвесторам. Для торгов будет доступна квартальная серия с исполнением в сентябре 2025 года", - также сообщает биржа.

https://ria.ru/20250515/medinskiy--2017174179.html

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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), московская биржа