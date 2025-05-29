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Мосбиржа запустит торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF - РИА Новости, 29.05.2025
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20:13 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/birzha-2019859528.html
Мосбиржа запустит торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF
Мосбиржа запустит торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF - РИА Новости, 29.05.2025
Мосбиржа запустит торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF
Московская биржа запускает со 2 июня тестовые торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF, с 4 июня будут запущены торги этим инструментом для квалифицированных... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T20:13:00+03:00
2025-05-29T20:13:00+03:00
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Московская биржа запускает со 2 июня тестовые торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF, с 4 июня будут запущены торги этим инструментом для квалифицированных инвесторов, следует из сообщения биржи. Bitcoin Trust ETF - это биржевой фонд компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин. ЦБ РФ в среду опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с производными финансовыми инструментами на криптовалюты. При этом регулятор по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты. "На тестовом полигоне Т+1 доступно тестирование функционала поддержки инструментов с ограничениями по квалификации инвестора. Для этого на полигон заведен фьючерсный контракт на iShared Bitcoin Trust ETF (код: IBIT), доступный только для квалифицированных инвесторов. Торги фьючерсом на Т+1 полигоне доступны с основной сессии 2 июня", - сообщает биржа. "Торги новым инструментом начнутся 4 июня 2025 года и будут доступны только квалифицированным инвесторам. Для торгов будет доступна квартальная серия с исполнением в сентябре 2025 года", - также сообщает биржа.
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Мосбиржа запустит торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF

Мосбиржа запускает тестовые торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF со 2 июня

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Московская биржа запускает со 2 июня тестовые торги фьючерсом на Bitcoin Trust ETF, с 4 июня будут запущены торги этим инструментом для квалифицированных инвесторов, следует из сообщения биржи.
Bitcoin Trust ETF - это биржевой фонд компании BlackRock, который инвестирует исключительно в биткоин. ЦБ РФ в среду опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с производными финансовыми инструментами на криптовалюты. При этом регулятор по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты.
"На тестовом полигоне Т+1 доступно тестирование функционала поддержки инструментов с ограничениями по квалификации инвестора. Для этого на полигон заведен фьючерсный контракт на iShared Bitcoin Trust ETF (код: IBIT), доступный только для квалифицированных инвесторов. Торги фьючерсом на Т+1 полигоне доступны с основной сессии 2 июня", - сообщает биржа.
"Торги новым инструментом начнутся 4 июня 2025 года и будут доступны только квалифицированным инвесторам. Для торгов будет доступна квартальная серия с исполнением в сентябре 2025 года", - также сообщает биржа.
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