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Билайн бизнес обеспечил связью центр "Снежный барс" в Республике Алтай - РИА Новости, 29.05.2025
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11:21 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/bilayn-2019378799.html
Билайн бизнес обеспечил связью центр "Снежный барс" в Республике Алтай
Билайн бизнес обеспечил связью центр "Снежный барс" в Республике Алтай - РИА Новости, 29.05.2025
Билайн бизнес обеспечил связью центр "Снежный барс" в Республике Алтай
Специалисты билайн бизнес провели связь в поселке Карым, где расположился новый научно-исследовательский центр по сохранению биологического разнообразия... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:21:00+03:00
2025-05-29T11:21:00+03:00
билайн
республика алтай
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Специалисты билайн бизнес провели связь в поселке Карым, где расположился новый научно-исследовательский центр по сохранению биологического разнообразия "Снежный барс", сообщает пресс-служба оператора.Населенный пункт является естественным историческим ареалом этого представителя семейства кошачьих.Команда билайн бизнес столкнулась со сложностями в логистике и установке оборудования: из-за климата и особенностей горного ландшафта пришлось использовать грузовые автомобили для доставки стройматериалов и комплектующих, а саму площадку застройки специалисты укрепляли щебнем. Установка же базовой станции велась на высоте 900 метров в условиях снегопадов и ветра."Сотрудничество центра "Снежный барс" и билайн бизнес – яркий пример взаимодействия бизнеса и науки, когда самым важным является сохранение природы и улучшение качества жизни сотрудников и жителей. В настоящее время сложно представить научную деятельность без коммуникации, и мы рады, что смогли внести свой вклад в сохранение ирбисов на территории Республики Алтай", — приводит пресс-служба слова руководителя направления дирекции корпоративного бизнеса билайн в восточном регионе Оксаны Гинатулиной.Сейчас в центре "Снежный барс" живут уже четыре ирбиса, и в планах кратный рост популяции животного, которое медленно размножается.Команда билайн бизнес гордится тем, что проект успешно завершился в сжатые сроки. Это произошло во многом благодаря повсеместному содействию ООО "Карым", и теперь специалисты их центра могут эффективно вести научную деятельность, а у жителей поселка Карым есть стабильная мобильная связь."ООО "Карым" выбрал билайн бизнес за их опыт и профессионализм. Команда билайн безоговорочно выполнила поставленные задачи на отдаленном лесном участке территории. Благодарим за работу, надеемся на дальнейшее сотрудничество!", — прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора ООО "Карым" Анвар Аминов, его слова приводит пресс-служба.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRJUd73zMu
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353
60
билайн, республика алтай
Билайн, Республика Алтай

Билайн бизнес обеспечил связью центр "Снежный барс" в Республике Алтай

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМачта базовой станции
Мачта базовой станции - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Специалисты билайн бизнес провели связь в поселке Карым, где расположился новый научно-исследовательский центр по сохранению биологического разнообразия "Снежный барс", сообщает пресс-служба оператора.
Населенный пункт является естественным историческим ареалом этого представителя семейства кошачьих.
Команда билайн бизнес столкнулась со сложностями в логистике и установке оборудования: из-за климата и особенностей горного ландшафта пришлось использовать грузовые автомобили для доставки стройматериалов и комплектующих, а саму площадку застройки специалисты укрепляли щебнем. Установка же базовой станции велась на высоте 900 метров в условиях снегопадов и ветра.
"Сотрудничество центра "Снежный барс" и билайн бизнес – яркий пример взаимодействия бизнеса и науки, когда самым важным является сохранение природы и улучшение качества жизни сотрудников и жителей. В настоящее время сложно представить научную деятельность без коммуникации, и мы рады, что смогли внести свой вклад в сохранение ирбисов на территории Республики Алтай", — приводит пресс-служба слова руководителя направления дирекции корпоративного бизнеса билайн в восточном регионе Оксаны Гинатулиной.
Сейчас в центре "Снежный барс" живут уже четыре ирбиса, и в планах кратный рост популяции животного, которое медленно размножается.
Команда билайн бизнес гордится тем, что проект успешно завершился в сжатые сроки. Это произошло во многом благодаря повсеместному содействию ООО "Карым", и теперь специалисты их центра могут эффективно вести научную деятельность, а у жителей поселка Карым есть стабильная мобильная связь.
"ООО "Карым" выбрал билайн бизнес за их опыт и профессионализм. Команда билайн безоговорочно выполнила поставленные задачи на отдаленном лесном участке территории. Благодарим за работу, надеемся на дальнейшее сотрудничество!", — прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора ООО "Карым" Анвар Аминов, его слова приводит пресс-служба.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRJUd73zMu
 
БилайнРеспублика Алтай
 
 
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