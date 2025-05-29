https://ria.ru/20250529/bezopasnost-2019856840.html

Россия предлагает новую формулу международной безопасности, заявил Яковенко

Россия предлагает новую формулу международной безопасности, заявил Яковенко - РИА Новости, 29.05.2025

Россия предлагает новую формулу международной безопасности, заявил Яковенко

Заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T19:55:00+03:00

2025-05-29T19:55:00+03:00

2025-05-29T19:49:00+03:00

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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, выступая на международном форуме по вопросам российско-южнокорейских отношений, рассказал, что Россия предлагает новую архитектуру международной безопасности, отвергая устаревшую евроатлантическую систему, передает корреспондент РИА Новости. Форум "Меняющийся мировой порядок и новое будущее отношений между Республикой Корея и Россией" прошел в Сеуле. Форум приурочен к годовщине выпуска первого номера южнокорейского журнала "Russia In&Out", посвященного российской политике, истории, экономике и культуре. Мероприятие организовано одноименным исследовательским институтом совместно с Корейско-Российским деловым советом (KRBC). "Мы больше не хотим участвовать в европейской архитектуре безопасности. Мы не чувствуем себя защищёнными... (В такой архитектуре - ред) НАТО — приоритет номер один, а не Россия", — заявил Яковенко. По его словам, идея Москвы заключается в переходе от блокового мышления к "гибкой сети" двусторонних соглашений между государствами Евразии". "Речь идёт не о создании новой НАТО, а о гибкой системе безопасности в Евразии. Это будет сеть двухсторонних соглашений, где каждая страна действует в национальном качестве — не как член блока, а как независимый участник", - пояснил он. Яковенко отметил, что, скорее всего, строгой организации у такой системы не будет. При этом некоторые страны, включая Беларусь, уже двигаются в таком направлении.

https://ria.ru/20250526/vstrecha-2019113932.html

https://ria.ru/20250529/bezopasnost-2019772731.html

сеул

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евразия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сеул, москва, евразия, александр яковенко, нато, россия, в мире