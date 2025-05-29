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Россия предлагает новую формулу международной безопасности, заявил Яковенко - РИА Новости, 29.05.2025
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19:55 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/bezopasnost-2019856840.html
Россия предлагает новую формулу международной безопасности, заявил Яковенко
Россия предлагает новую формулу международной безопасности, заявил Яковенко - РИА Новости, 29.05.2025
Россия предлагает новую формулу международной безопасности, заявил Яковенко
Заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T19:55:00+03:00
2025-05-29T19:49:00+03:00
сеул
москва
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александр яковенко
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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, выступая на международном форуме по вопросам российско-южнокорейских отношений, рассказал, что Россия предлагает новую архитектуру международной безопасности, отвергая устаревшую евроатлантическую систему, передает корреспондент РИА Новости. Форум "Меняющийся мировой порядок и новое будущее отношений между Республикой Корея и Россией" прошел в Сеуле. Форум приурочен к годовщине выпуска первого номера южнокорейского журнала "Russia In&amp;Out", посвященного российской политике, истории, экономике и культуре. Мероприятие организовано одноименным исследовательским институтом совместно с Корейско-Российским деловым советом (KRBC). "Мы больше не хотим участвовать в европейской архитектуре безопасности. Мы не чувствуем себя защищёнными... (В такой архитектуре - ред) НАТО — приоритет номер один, а не Россия", — заявил Яковенко. По его словам, идея Москвы заключается в переходе от блокового мышления к "гибкой сети" двусторонних соглашений между государствами Евразии". "Речь идёт не о создании новой НАТО, а о гибкой системе безопасности в Евразии. Это будет сеть двухсторонних соглашений, где каждая страна действует в национальном качестве — не как член блока, а как независимый участник", - пояснил он. Яковенко отметил, что, скорее всего, строгой организации у такой системы не будет. При этом некоторые страны, включая Беларусь, уже двигаются в таком направлении.
https://ria.ru/20250526/vstrecha-2019113932.html
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сеул, москва, евразия, александр яковенко, нато, россия, в мире
Сеул, Москва, Евразия, Александр Яковенко, НАТО, Россия, В мире
Россия предлагает новую формулу международной безопасности, заявил Яковенко

Посол Яковенко: Россия предлагает новую архитектуру безопасности, отвергая НАТО

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Александр Яковенко. Архивное фото
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СЕУЛ, 29 мая - РИА Новости. Заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, выступая на международном форуме по вопросам российско-южнокорейских отношений, рассказал, что Россия предлагает новую архитектуру международной безопасности, отвергая устаревшую евроатлантическую систему, передает корреспондент РИА Новости.
Форум "Меняющийся мировой порядок и новое будущее отношений между Республикой Корея и Россией" прошел в Сеуле. Форум приурочен к годовщине выпуска первого номера южнокорейского журнала "Russia In&Out", посвященного российской политике, истории, экономике и культуре. Мероприятие организовано одноименным исследовательским институтом совместно с Корейско-Российским деловым советом (KRBC).
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"Мы больше не хотим участвовать в европейской архитектуре безопасности. Мы не чувствуем себя защищёнными... (В такой архитектуре - ред) НАТО — приоритет номер один, а не Россия", — заявил Яковенко.
По его словам, идея Москвы заключается в переходе от блокового мышления к "гибкой сети" двусторонних соглашений между государствами Евразии".
"Речь идёт не о создании новой НАТО, а о гибкой системе безопасности в Евразии. Это будет сеть двухсторонних соглашений, где каждая страна действует в национальном качестве — не как член блока, а как независимый участник", - пояснил он.
Яковенко отметил, что, скорее всего, строгой организации у такой системы не будет. При этом некоторые страны, включая Беларусь, уже двигаются в таком направлении.
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