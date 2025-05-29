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Запад сам поставил крест на евроатлантической безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2025
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14:24 29.05.2025 (обновлено: 14:34 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/bezopasnost-2019772731.html
Запад сам поставил крест на евроатлантической безопасности, заявил Лавров
Запад сам поставил крест на евроатлантической безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2025
Запад сам поставил крест на евроатлантической безопасности, заявил Лавров
Западные коллеги сами поставили крест на модели евроатлантической безопасности, выстраиваемой с 1960-ых годов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:24:00+03:00
2025-05-29T14:34:00+03:00
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Западные коллеги сами поставили крест на модели евроатлантической безопасности, выстраиваемой с 1960-ых годов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши западные коллеги сами поставили крест на модели евроатлантической безопасности, которую мы с ними выстраивали, исходя из лучших побуждений, начиная с 60-х годов прошлого века. Но западные коллеги буквально растоптали взятые на высшем уровне обязательства и в ОБСЕ, и в рамках совета России-НАТО. Обязательства не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других, не допускать военно-политического доминирования в Европе какой-либо страны, группы стран или организаций", - заявил Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.На евроатлантическую безопасность отрицательно повлияло и сопряжение с НАТО Евросоюза, и выстраивание США направленных против Китая военных блоков в Юго-Восточной Азии, отметил Лавров.
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в мире, сергей лавров, россия, европа, сша, обсе, нато
В мире, Сергей Лавров, Россия, Европа, США, ОБСЕ, НАТО
Запад сам поставил крест на евроатлантической безопасности, заявил Лавров

Лавров: Запад сам поставил крест на модели евроатлантической безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Западные коллеги сами поставили крест на модели евроатлантической безопасности, выстраиваемой с 1960-ых годов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши западные коллеги сами поставили крест на модели евроатлантической безопасности, которую мы с ними выстраивали, исходя из лучших побуждений, начиная с 60-х годов прошлого века. Но западные коллеги буквально растоптали взятые на высшем уровне обязательства и в ОБСЕ, и в рамках совета России-НАТО. Обязательства не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других, не допускать военно-политического доминирования в Европе какой-либо страны, группы стран или организаций", - заявил Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.
На евроатлантическую безопасность отрицательно повлияло и сопряжение с НАТО Евросоюза, и выстраивание США направленных против Китая военных блоков в Юго-Восточной Азии, отметил Лавров.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Яковенко рассказал, что может быть основой модели безопасности Евразии
29 апреля, 07:48
 
В миреСергей ЛавровРоссияЕвропаСШАОБСЕНАТО
 
 
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