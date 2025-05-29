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Запад сам поставил крест на евроатлантической безопасности, заявил Лавров

Запад сам поставил крест на евроатлантической безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 29.05.2025

Запад сам поставил крест на евроатлантической безопасности, заявил Лавров

Западные коллеги сами поставили крест на модели евроатлантической безопасности, выстраиваемой с 1960-ых годов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:24:00+03:00

2025-05-29T14:24:00+03:00

2025-05-29T14:34:00+03:00

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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Западные коллеги сами поставили крест на модели евроатлантической безопасности, выстраиваемой с 1960-ых годов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши западные коллеги сами поставили крест на модели евроатлантической безопасности, которую мы с ними выстраивали, исходя из лучших побуждений, начиная с 60-х годов прошлого века. Но западные коллеги буквально растоптали взятые на высшем уровне обязательства и в ОБСЕ, и в рамках совета России-НАТО. Обязательства не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других, не допускать военно-политического доминирования в Европе какой-либо страны, группы стран или организаций", - заявил Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии.На евроатлантическую безопасность отрицательно повлияло и сопряжение с НАТО Евросоюза, и выстраивание США направленных против Китая военных блоков в Юго-Восточной Азии, отметил Лавров.

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Ольга Фомченкова

в мире, сергей лавров, россия, европа, сша, обсе, нато