https://ria.ru/20250528/zelenskiy-2019509555.html

Зеленский: второй раунд переговоров по Украине может пройти в Швейцарии

Зеленский: второй раунд переговоров по Украине может пройти в Швейцарии - РИА Новости, 28.05.2025

Зеленский: второй раунд переговоров по Украине может пройти в Швейцарии

Владимир Зеленский заявил, что второй раунд переговоров по урегулированию на Украине может пройти в Швейцарии, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.05.2025

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что второй раунд переговоров по урегулированию на Украине может пройти в Швейцарии, сообщает издание "Страна.ua". "Зеленский подтвердил, что Швейцария рассматривается как локация для переговоров с РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной.

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украина, швейцария, россия, владимир зеленский, сергей лавров, в мире