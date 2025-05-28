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Зеленский: второй раунд переговоров по Украине может пройти в Швейцарии
Зеленский: второй раунд переговоров по Украине может пройти в Швейцарии - РИА Новости, 28.05.2025
Зеленский: второй раунд переговоров по Украине может пройти в Швейцарии
Владимир Зеленский заявил, что второй раунд переговоров по урегулированию на Украине может пройти в Швейцарии, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:08:00+03:00
2025-05-28T11:08:00+03:00
2025-05-28T11:09:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что второй раунд переговоров по урегулированию на Украине может пройти в Швейцарии, сообщает издание "Страна.ua". "Зеленский подтвердил, что Швейцария рассматривается как локация для переговоров с РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной.
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украина, швейцария, россия, владимир зеленский, сергей лавров, в мире
Украина, Швейцария, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, В мире, Специальная военная операция на Украине
Зеленский: второй раунд переговоров по Украине может пройти в Швейцарии
Зеленский подтвердил, что Швейцария рассматривается как локация для переговоров