https://ria.ru/20250528/zelenskiy-2019481945.html

Захарова прокомментировала слова Зеленского об ударах вглубь России

Захарова прокомментировала слова Зеленского об ударах вглубь России - РИА Новости, 28.05.2025

Захарова прокомментировала слова Зеленского об ударах вглубь России

Владимир Зеленский словами об ударах по территории России переподтвердил свою концепцию, что вместе с НАТО будет осуществлять террор, заявила официальный... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:03:00+03:00

2025-05-28T09:03:00+03:00

2025-05-28T09:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

нато

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский словами об ударах по территории России переподтвердил свою концепцию, что вместе с НАТО будет осуществлять террор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik."НАТО уже замазана Зеленским в активной террористической деятельности, и он это еще раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляет поставки, будут осуществлять террор в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры", - сказала Захарова.По ее мнению, НАТО не осознает, что не Зеленский становится ее инструментом, а наоборот."Мне кажется, они даже не осознают, что уже не Зеленский является их инструментом, а что Зеленский инструментализирует НАТО в интересах террористической деятельности", - добавила Захарова.Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина готовит в ближайшее время и новые договоренности с партнерами в Европе для инвестиций в украинское производство. В частности, речь идет прежде всего о производстве беспилотного и дальнобойного элемента, ударных дронах, перехватчиках, крылатых ракетах и украинской баллистике.

https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html

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Ольга Фомченкова

россия, нато, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире