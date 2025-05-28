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Захарова прокомментировала слова Зеленского об ударах вглубь России
Захарова прокомментировала слова Зеленского об ударах вглубь России - РИА Новости, 28.05.2025
Захарова прокомментировала слова Зеленского об ударах вглубь России
Владимир Зеленский словами об ударах по территории России переподтвердил свою концепцию, что вместе с НАТО будет осуществлять террор, заявила официальный... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:03:00+03:00
2025-05-28T09:03:00+03:00
2025-05-28T09:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
нато
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский словами об ударах по территории России переподтвердил свою концепцию, что вместе с НАТО будет осуществлять террор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik."НАТО уже замазана Зеленским в активной террористической деятельности, и он это еще раз переподтвердил и провозгласил свою концепцию, что вместе с НАТО, которая осуществляет поставки, будут осуществлять террор в отношении мирного населения, гражданского населения, гражданской инфраструктуры", - сказала Захарова.По ее мнению, НАТО не осознает, что не Зеленский становится ее инструментом, а наоборот."Мне кажется, они даже не осознают, что уже не Зеленский является их инструментом, а что Зеленский инструментализирует НАТО в интересах террористической деятельности", - добавила Захарова.Ранее Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Украина готовит в ближайшее время и новые договоренности с партнерами в Европе для инвестиций в украинское производство. В частности, речь идет прежде всего о производстве беспилотного и дальнобойного элемента, ударных дронах, перехватчиках, крылатых ракетах и украинской баллистике.
https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нато, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, Владимир Зеленский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Захарова прокомментировала слова Зеленского об ударах вглубь России
Захарова: Зеленский подтвердил концепцию о совместном с НАТО терроре против РФ