https://ria.ru/20250528/zelenograd-2019471713.html

Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде

Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде - РИА Новости, 28.05.2025

Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде

Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T06:36:00+03:00

2025-05-28T06:36:00+03:00

2025-05-28T11:55:00+03:00

зеленоград

москва

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Раннее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки БПЛА в Зеленограде. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших не было. "Перекрыто движение по Озёрной аллее (город Зеленоград) от пересечения с Каштановой аллеей до дома 5 строения 2 по Озёрной аллее", - говорится в сообщении ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

зеленоград, москва, сергей собянин, безопасность