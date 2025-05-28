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Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде - РИА Новости, 28.05.2025
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06:36 28.05.2025 (обновлено: 11:55 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/zelenograd-2019471713.html
Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде
Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде - РИА Новости, 28.05.2025
Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде
Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:36:00+03:00
2025-05-28T11:55:00+03:00
зеленоград
москва
сергей собянин
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Раннее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки БПЛА в Зеленограде. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших не было. "Перекрыто движение по Озёрной аллее (город Зеленоград) от пересечения с Каштановой аллеей до дома 5 строения 2 по Озёрной аллее", - говорится в сообщении ведомства.
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зеленоград, москва, сергей собянин, безопасность
Зеленоград, Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде

Дептранс Москвы сообщил о перекрытии движения по Озерной аллее в Зеленограде

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Раннее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки БПЛА в Зеленограде. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших не было.
"Перекрыто движение по Озёрной аллее (город Зеленоград) от пересечения с Каштановой аллеей до дома 5 строения 2 по Озёрной аллее", - говорится в сообщении ведомства.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде
04:30
 
ЗеленоградМоскваСергей СобянинБезопасность
 
 
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