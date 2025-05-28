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Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде
Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде - РИА Новости, 28.05.2025
Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде
Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:36:00+03:00
2025-05-28T06:36:00+03:00
2025-05-28T11:55:00+03:00
зеленоград
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Раннее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении атаки БПЛА в Зеленограде. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших не было. "Перекрыто движение по Озёрной аллее (город Зеленоград) от пересечения с Каштановой аллеей до дома 5 строения 2 по Озёрной аллее", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зеленоград, москва, сергей собянин, безопасность
Зеленоград, Москва, Сергей Собянин, Безопасность
Движение перекрыто по Озерной аллее в Зеленограде
Дептранс Москвы сообщил о перекрытии движения по Озерной аллее в Зеленограде