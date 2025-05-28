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В Кстово задержали пекаря-мигранта, подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 28.05.2025
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16:50 28.05.2025 (обновлено: 16:51 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/zaderzhanie-2019594094.html
В Кстово задержали пекаря-мигранта, подозреваемого в изнасиловании девочки
В Кстово задержали пекаря-мигранта, подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 28.05.2025
В Кстово задержали пекаря-мигранта, подозреваемого в изнасиловании девочки
Девятнадцатилетний мигрант задержан в городе Кстово Нижегородской области по делу о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T16:50:00+03:00
2025-05-28T16:51:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
кстово
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Девятнадцатилетний мигрант задержан в городе Кстово Нижегородской области по делу о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки, сообщает региональное управление МВД. "Установлено, что незадолго до инцидента девочка познакомилась с уроженцем республики Средней Азии, представившимся 15-летним подростком, и продолжила с ним общение в мессенджере. Спустя несколько дней злоумышленник во время прогулки отвёл ребенка в гаражный массив, где совершил с ней действия, ставшими поводом для обращения ее матери в полицию. Сотрудники ОВД задержали подозреваемого по месту работы в пекарне", - говорится в сообщении. Как уточняет следственное управление СК РФ по Нижегородской области, в отношении гражданина иностранного государства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). "Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи СК России проверяют причастность обвиняемого к совершению других аналогичных преступлений", - говорится в сообщении СУСК. Полицейскими также проведена проверка по факту возможного нарушения его родственниками миграционного законодательства РФ. "Сестра 19-летнего мигранта и её супруг привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации) с назначением каждому административного штрафа с дополнительным наказанием в виде административного выдворения", - сообщили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250527/prigovor-2019255197.html
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россия
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происшествия, россия, нижегородская область, кстово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Кстово, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кстово задержали пекаря-мигранта, подозреваемого в изнасиловании девочки

Пекаря-мигранта в Кстово задержали по делу об изнасиловании 11-летней девочки

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Девятнадцатилетний мигрант задержан в городе Кстово Нижегородской области по делу о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней девочки, сообщает региональное управление МВД.
"Установлено, что незадолго до инцидента девочка познакомилась с уроженцем республики Средней Азии, представившимся 15-летним подростком, и продолжила с ним общение в мессенджере. Спустя несколько дней злоумышленник во время прогулки отвёл ребенка в гаражный массив, где совершил с ней действия, ставшими поводом для обращения ее матери в полицию. Сотрудники ОВД задержали подозреваемого по месту работы в пекарне", - говорится в сообщении.
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Как уточняет следственное управление СК РФ по Нижегородской области, в отношении гражданина иностранного государства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
"Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи СК России проверяют причастность обвиняемого к совершению других аналогичных преступлений", - говорится в сообщении СУСК.
Полицейскими также проведена проверка по факту возможного нарушения его родственниками миграционного законодательства РФ. "Сестра 19-летнего мигранта и её супруг привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации) с назначением каждому административного штрафа с дополнительным наказанием в виде административного выдворения", - сообщили в ГУМВД.
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