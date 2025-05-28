https://ria.ru/20250528/zadacha-2019561738.html
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать ветеранов СВО
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать ветеранов СВО - РИА Новости, 28.05.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать ветеранов СВО
Председатель законодательного собрания Нижегородской области, председатель Ассоциации представительных органов МСУ Евгений Люлин назвал одной из главных задач... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:47:00+03:00
2025-05-28T14:47:00+03:00
2025-05-28T15:40:00+03:00
нижегородская область
общество
арзамас
афганистан
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
валентина матвиенко
совет федерации рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области, председатель Ассоциации представительных органов МСУ Евгений Люлин назвал одной из главных задач органов власти помощь в возвращении участников СВО к мирной жизни, сообщает пресс-служба регионального парламента. Совершенствование системы поддержки участников СВО и их семей обсудили на совместном заседании Ассоциации МСУ и Совета муниципальных образований в Арзамасе. Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев рассказал о нижегородских практиках поддержки бойцов в направлении адаптации и ресоциализации, в частности, поделился опытом работы областной межведомственной комиссии и конкретными примерами сопровождения ветеранов спецоперации. "Сейчас наша главная задача – помочь ребятам с фронта вернуться в мирную жизнь. Им уже оказывается комплексная поддержка: медицинская, психологическая, помощь в трудоустройстве и адаптации. Но система нуждается в постоянной донастройке, потому что возникает много индивидуальных ситуаций, новых вопросов. Опыт прошлых лет, например, после войны в Афганистане, показал: если упустить момент, последствия могут быть трагичными. Поэтому сегодня мы обсуждаем не отчёты, а конкретные решения: что работает, какие проблемы остались и как их решить. Это наш долг перед теми, кто защищает Родину", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Сенатор РФ Ольга Щетинина рассказала, что по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко изучает в регионе систему медицинского обеспечения, протезирования и реабилитации участников СВО. "Важно выявить все проблемные точки – от производства протезов до организации реабилитации – чтобы найти системные решения, в том числе законодательные. Вопрос протезирования требует особого внимания и ускорения. Для бойцов, получивших ранения, качественный протез – не просто медицинское изделие, а возможность вернуться к активной жизни. Наша задача – создать максимально эффективную систему поддержки на всех этапах", – приводятся в сообщении слова Щетининой. В свою очередь спикер нижегородского парламента отметил, что необходимо увеличивать количество психологов, которые будут работать с бойцами и их семьями, а также расширять работу по обучению родственников уходу за ветеранами, получившими ранения. Люлин также особо отметил необходимость сохранения памяти о Героях СВО. "В ряде регионов уже созданы Аллеи Славы – это достойный пример, места памяти, куда приходят их родные и земляки. Такие мемориалы должны стать символом народной благодарности. Это не требует больших затрат, но даёт семьям погибших воинов понимание: их подвиг не забыт. Пусть в каждом районе появится такая точка", - сказал спикер нижегородского парламента. Он подчеркнул, что тема поддержки участников специальной военной операции и их семей по-прежнему находится в приоритете. "Сегодня в Нижегородской области принято более 50 нормативных актов, регулирующих эту сферу, и количество вопросов сократилось в сотни раз. Необходимо продолжать совершенствовать систему мер поддержки. Часть обсуждаемых предложений требуют проработки на федеральном уровне, поэтому мы будем готовить предложения и инициативы, - подчеркнул Люлин. Он также отметил, что за время СВО в муниципалитетах появились новые лидеры - обычные люди, которые три года назад ничем не выделялись, а сегодня организуют гуманитарные миссии, поддерживают военнослужащих и их семьи. "Эти люди заслуживают особого внимания. Это золотой фонд нашего общества, и таких героев нужно привлекать к муниципальной и государственной работе", - сказал спикер нижегородского парламента.
https://ria.ru/20250509/veterany--2016094928.html
https://ria.ru/20250430/nikitin-2014347096.html
https://ria.ru/20250424/lyulin-2013249339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, арзамас, афганистан, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , валентина матвиенко, совет федерации рф
Нижегородская область, Общество, Арзамас, Афганистан, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области, председатель Ассоциации представительных органов МСУ Евгений Люлин назвал одной из главных задач органов власти помощь в возвращении участников СВО к мирной жизни, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Совершенствование системы поддержки участников СВО и их семей обсудили на совместном заседании Ассоциации МСУ и Совета муниципальных образований в Арзамасе
.
Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев рассказал о нижегородских практиках поддержки бойцов в направлении адаптации и ресоциализации, в частности, поделился опытом работы областной межведомственной комиссии и конкретными примерами сопровождения ветеранов спецоперации.
"Сейчас наша главная задача – помочь ребятам с фронта вернуться в мирную жизнь. Им уже оказывается комплексная поддержка: медицинская, психологическая, помощь в трудоустройстве и адаптации. Но система нуждается в постоянной донастройке, потому что возникает много индивидуальных ситуаций, новых вопросов. Опыт прошлых лет, например, после войны в Афганистане
, показал: если упустить момент, последствия могут быть трагичными. Поэтому сегодня мы обсуждаем не отчёты, а конкретные решения: что работает, какие проблемы остались и как их решить. Это наш долг перед теми, кто защищает Родину", - цитирует пресс-служба слова Люлина
.
Сенатор РФ
Ольга Щетинина рассказала, что по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко
изучает в регионе систему медицинского обеспечения, протезирования и реабилитации участников СВО.
"Важно выявить все проблемные точки – от производства протезов до организации реабилитации – чтобы найти системные решения, в том числе законодательные. Вопрос протезирования требует особого внимания и ускорения. Для бойцов, получивших ранения, качественный протез – не просто медицинское изделие, а возможность вернуться к активной жизни. Наша задача – создать максимально эффективную систему поддержки на всех этапах", – приводятся в сообщении слова Щетининой.
В свою очередь спикер нижегородского парламента отметил, что необходимо увеличивать количество психологов, которые будут работать с бойцами и их семьями, а также расширять работу по обучению родственников уходу за ветеранами, получившими ранения.
Люлин также особо отметил необходимость сохранения памяти о Героях СВО. "В ряде регионов уже созданы Аллеи Славы – это достойный пример, места памяти, куда приходят их родные и земляки. Такие мемориалы должны стать символом народной благодарности. Это не требует больших затрат, но даёт семьям погибших воинов понимание: их подвиг не забыт. Пусть в каждом районе появится такая точка", - сказал спикер нижегородского парламента.
Он подчеркнул, что тема поддержки участников специальной военной операции и их семей по-прежнему находится в приоритете. "Сегодня в Нижегородской области принято более 50 нормативных актов, регулирующих эту сферу, и количество вопросов сократилось в сотни раз. Необходимо продолжать совершенствовать систему мер поддержки. Часть обсуждаемых предложений требуют проработки на федеральном уровне, поэтому мы будем готовить предложения и инициативы, - подчеркнул Люлин.
Он также отметил, что за время СВО в муниципалитетах появились новые лидеры - обычные люди, которые три года назад ничем не выделялись, а сегодня организуют гуманитарные миссии, поддерживают военнослужащих и их семьи. "Эти люди заслуживают особого внимания. Это золотой фонд нашего общества, и таких героев нужно привлекать к муниципальной и государственной работе", - сказал спикер нижегородского парламента.