https://ria.ru/20250528/yemen-2019578523.html
Россия не обсуждает с США усилия по поддержке Йемена, заявили в Кремле
Россия не обсуждает с США усилия по поддержке Йемена, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.05.2025
Россия не обсуждает с США усилия по поддержке Йемена, заявили в Кремле
Возможные совместные усилия РФ и США по поддержке Йемена сейчас не обсуждаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:57:00+03:00
2025-05-28T15:57:00+03:00
2025-05-28T16:08:00+03:00
в мире
россия
сша
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Возможные совместные усилия РФ и США по поддержке Йемена сейчас не обсуждаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не могут", - ответил Песков на вопрос о том, могут ли сейчас обсуждаться совместные усилия РФ и США по поддержке Йемена.Россия в 2017 году предлагала Штатам создать Международную группу поддержки Йемена.
https://ria.ru/20250528/dimplomatiya-2019372579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, йемен, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Йемен, Дмитрий Песков
Россия не обсуждает с США усилия по поддержке Йемена, заявили в Кремле
Песков: совместные усилия РФ и США по поддержке Йемена сейчас не обсуждаются