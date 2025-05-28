https://ria.ru/20250528/yemen-2019578523.html

Россия не обсуждает с США усилия по поддержке Йемена, заявили в Кремле

Россия не обсуждает с США усилия по поддержке Йемена, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.05.2025

Россия не обсуждает с США усилия по поддержке Йемена, заявили в Кремле

Возможные совместные усилия РФ и США по поддержке Йемена сейчас не обсуждаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:57:00+03:00

2025-05-28T15:57:00+03:00

2025-05-28T16:08:00+03:00

в мире

россия

сша

йемен

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Возможные совместные усилия РФ и США по поддержке Йемена сейчас не обсуждаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не могут", - ответил Песков на вопрос о том, могут ли сейчас обсуждаться совместные усилия РФ и США по поддержке Йемена.Россия в 2017 году предлагала Штатам создать Международную группу поддержки Йемена.

https://ria.ru/20250528/dimplomatiya-2019372579.html

россия

сша

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, йемен, дмитрий песков