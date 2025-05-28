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Россия не обсуждает с США усилия по поддержке Йемена, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.05.2025
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15:57 28.05.2025 (обновлено: 16:08 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/yemen-2019578523.html
Россия не обсуждает с США усилия по поддержке Йемена, заявили в Кремле
Россия не обсуждает с США усилия по поддержке Йемена, заявили в Кремле - РИА Новости, 28.05.2025
Россия не обсуждает с США усилия по поддержке Йемена, заявили в Кремле
Возможные совместные усилия РФ и США по поддержке Йемена сейчас не обсуждаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:57:00+03:00
2025-05-28T16:08:00+03:00
в мире
россия
сша
йемен
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Возможные совместные усилия РФ и США по поддержке Йемена сейчас не обсуждаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не могут", - ответил Песков на вопрос о том, могут ли сейчас обсуждаться совместные усилия РФ и США по поддержке Йемена.Россия в 2017 году предлагала Штатам создать Международную группу поддержки Йемена.
https://ria.ru/20250528/dimplomatiya-2019372579.html
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в мире, россия, сша, йемен, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Йемен, Дмитрий Песков
Россия не обсуждает с США усилия по поддержке Йемена, заявили в Кремле

Песков: совместные усилия РФ и США по поддержке Йемена сейчас не обсуждаются

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Возможные совместные усилия РФ и США по поддержке Йемена сейчас не обсуждаются, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не могут", - ответил Песков на вопрос о том, могут ли сейчас обсуждаться совместные усилия РФ и США по поддержке Йемена.
Россия в 2017 году предлагала Штатам создать Международную группу поддержки Йемена.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Йемена Шайа Мохсен аз-Зиндани во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Межгосударственные отношения России и Йемена
Вчера, 00:16
 
В миреРоссияСШАЙеменДмитрий Песков
 
 
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