https://ria.ru/20250528/yemen-2019570005.html

Путин оценил отношения России и Йемена

Путин оценил отношения России и Йемена - РИА Новости, 28.05.2025

Путин оценил отношения России и Йемена

Отношения России и Йемена всегда носили дружеский характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:29:00+03:00

2025-05-28T15:29:00+03:00

2025-05-28T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Отношения России и Йемена всегда носили дружеский характер, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими."Отношения между нашими странами складываются давно и всегда носили дружеский характер. Еще в 1928 году мы установили дипломатические отношения, вот сейчас возобновляет работу наше посольство в вашей стране", - сказал Путин.Он отметил, что Йемен и Россия активно сотрудничают уже почти 100 лет."Благодаря нашим специалистам в Йемене были созданы многочисленные объекты промышленности, инфраструктуры, в том числе и хорошо работающий до сих пор глубоководный порт", - упомянул Путин.Российский лидер особо отметил и сотрудничество двух стран на международном треке."Мы взаимодействуем на международной арене, и мы вам благодарны за сотрудничество по этому направлению. Наши дипломатические, внешнеполитические ведомства находятся в постоянном контакте, что не может не радовать", - добавил президент РФ.Он заявил, что торгово-экономические отношения России и Йемена развиваются успешно, а в числе перспективных сфер выделил сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных ископаемых, энергетику.Одним из существенных и значимых направлений двустороннего взаимодействия Путин назвал подготовку кадров. Президент напомнил, что сейчас в России обучается примерно полторы тысячи граждан Йемена, 400 из них – на бюджетной основе."Мы считаем, что это очень важное направление не только потому, что оно носит ярко выраженный гуманитарный характер и помогает готовить кадры, но и потому, что это создаёт условия для общения между людьми, что очень важно для взаимодействия по всем остальным только что упомянутым мною направлениям", - заключил Путин.Визит главы Президентского совета Йемена проходит с 27 по 29 мая. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин планирует провести встречу с Рашадом Мухаммедом аль-Алими, на которой они обсудят развитие отношений двух стран в разных сферах, в том числе торгово-экономической и гуманитарной.

https://ria.ru/20250528/putin-2019582590.html

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Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими в Кремле Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими в Кремле. Президент России заявил, что отношения между двумя странами складываются давно и всегда носили дружеский характер. 2025-05-28T15:29 true PT1M05S

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