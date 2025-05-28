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Путин оценил отношения России и Йемена - РИА Новости, 28.05.2025
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15:29 28.05.2025 (обновлено: 16:53 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/yemen-2019570005.html
Путин оценил отношения России и Йемена
Путин оценил отношения России и Йемена - РИА Новости, 28.05.2025
Путин оценил отношения России и Йемена
Отношения России и Йемена всегда носили дружеский характер, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:29:00+03:00
2025-05-28T16:53:00+03:00
йемен
россия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Отношения России и Йемена всегда носили дружеский характер, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими."Отношения между нашими странами складываются давно и всегда носили дружеский характер. Еще в 1928 году мы установили дипломатические отношения, вот сейчас возобновляет работу наше посольство в вашей стране", - сказал Путин.Он отметил, что Йемен и Россия активно сотрудничают уже почти 100 лет."Благодаря нашим специалистам в Йемене были созданы многочисленные объекты промышленности, инфраструктуры, в том числе и хорошо работающий до сих пор глубоководный порт", - упомянул Путин.Российский лидер особо отметил и сотрудничество двух стран на международном треке."Мы взаимодействуем на международной арене, и мы вам благодарны за сотрудничество по этому направлению. Наши дипломатические, внешнеполитические ведомства находятся в постоянном контакте, что не может не радовать", - добавил президент РФ.Он заявил, что торгово-экономические отношения России и Йемена развиваются успешно, а в числе перспективных сфер выделил сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных ископаемых, энергетику.Одним из существенных и значимых направлений двустороннего взаимодействия Путин назвал подготовку кадров. Президент напомнил, что сейчас в России обучается примерно полторы тысячи граждан Йемена, 400 из них – на бюджетной основе."Мы считаем, что это очень важное направление не только потому, что оно носит ярко выраженный гуманитарный характер и помогает готовить кадры, но и потому, что это создаёт условия для общения между людьми, что очень важно для взаимодействия по всем остальным только что упомянутым мною направлениям", - заключил Путин.Визит главы Президентского совета Йемена проходит с 27 по 29 мая. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин планирует провести встречу с Рашадом Мухаммедом аль-Алими, на которой они обсудят развитие отношений двух стран в разных сферах, в том числе торгово-экономической и гуманитарной.
https://ria.ru/20250528/putin-2019582590.html
https://ria.ru/20250528/putin-2019569914.html
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Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими в Кремле
Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими в Кремле. Президент России заявил, что отношения между двумя странами складываются давно и всегда носили дружеский характер.
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йемен, россия, владимир путин, в мире
Йемен, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин оценил отношения России и Йемена

Путин: отношения России и Йемена всегда носили дружеский характер

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Отношения России и Йемена всегда носили дружеский характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашад Аль-Алими во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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"Отношения между нашими странами складываются давно и всегда носили дружеский характер. Еще в 1928 году мы установили дипломатические отношения, вот сейчас возобновляет работу наше посольство в вашей стране", - сказал Путин.
Он отметил, что Йемен и Россия активно сотрудничают уже почти 100 лет.
"Благодаря нашим специалистам в Йемене были созданы многочисленные объекты промышленности, инфраструктуры, в том числе и хорошо работающий до сих пор глубоководный порт", - упомянул Путин.
Российский лидер особо отметил и сотрудничество двух стран на международном треке.
"Мы взаимодействуем на международной арене, и мы вам благодарны за сотрудничество по этому направлению. Наши дипломатические, внешнеполитические ведомства находятся в постоянном контакте, что не может не радовать", - добавил президент РФ.
Он заявил, что торгово-экономические отношения России и Йемена развиваются успешно, а в числе перспективных сфер выделил сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных ископаемых, энергетику.
Одним из существенных и значимых направлений двустороннего взаимодействия Путин назвал подготовку кадров. Президент напомнил, что сейчас в России обучается примерно полторы тысячи граждан Йемена, 400 из них – на бюджетной основе.
"Мы считаем, что это очень важное направление не только потому, что оно носит ярко выраженный гуманитарный характер и помогает готовить кадры, но и потому, что это создаёт условия для общения между людьми, что очень важно для взаимодействия по всем остальным только что упомянутым мною направлениям", - заключил Путин.
Визит главы Президентского совета Йемена проходит с 27 по 29 мая. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин планирует провести встречу с Рашадом Мухаммедом аль-Алими, на которой они обсудят развитие отношений двух стран в разных сферах, в том числе торгово-экономической и гуманитарной.
Переговоры Путина и лидера Йемена аль-Алими в Кремле - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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