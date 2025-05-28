https://ria.ru/20250528/vsu-2019488510.html

Пленный рассказал, что в командовании ВСУ нет боевых офицеров

Пленный рассказал, что в командовании ВСУ нет боевых офицеров - РИА Новости, 28.05.2025

Пленный рассказал, что в командовании ВСУ нет боевых офицеров

Пленный украинский военнослужащий рассказал Минобороны РФ, что командование в подразделениях ВСУ укомплектовано из бывших кадровиков, боевых офицеров с опытом... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:40:00+03:00

2025-05-28T09:40:00+03:00

2025-05-28T09:40:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал Минобороны РФ, что командование в подразделениях ВСУ укомплектовано из бывших кадровиков, боевых офицеров с опытом там нет. По информации Минобороны, Григорий Олейник, проходивший службу в 59-й бригаде ВСУ и добровольно сдавшийся в плен российским военнослужащим, сообщил, что "все командование подразделений ВСУ - бывшие кадровики", а боевых офицеров, которые бы ранее участвовали в боях и имели какие-то знания, нет. "Руководство не умеет воевать. Между собой они говорят, что надо что-то делать, но они не действуют, боятся", - сказал Олейник. По его словам, за пререкания солдат привязывали к машине и волокли по грунтовой дороге, привязывали к дереву и били палками по ногам, а в подразделении много пили и употребляли наркотики. "За наркотики сразу бросали на яму, били жестоко и стреляли в ноги, в руки. Одного чуть не пристрелили", - сказал он. Кроме того, по его словам, старший на позиции ВСУ, которому было 37 лет, сидел на наркотиках. В ходе боевых действий их позиция была атакована российскими военнослужащими, командир был ликвидирован. "Пришли русские, сказали "сдавайся". Он начал первый отстреливаться, выскочил первый с гранатой, его ребята сразу "законтролили". Второй, который был с нами в блиндаже, надел противогаз и остался. Я говорю, выходи, разом со мной будем жить. Он сказал "нет". Я перед тем, как выскакивать, крикнул: ребята, я выхожу без ничего, только, ради бога, не стреляйте", - вспоминает пленный.

https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html

https://ria.ru/20250103/plen-1992387815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина