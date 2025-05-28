Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, что в командовании ВСУ нет боевых офицеров - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/vsu-2019488510.html
Пленный рассказал, что в командовании ВСУ нет боевых офицеров
Пленный рассказал, что в командовании ВСУ нет боевых офицеров - РИА Новости, 28.05.2025
Пленный рассказал, что в командовании ВСУ нет боевых офицеров
Пленный украинский военнослужащий рассказал Минобороны РФ, что командование в подразделениях ВСУ укомплектовано из бывших кадровиков, боевых офицеров с опытом... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:40:00+03:00
2025-05-28T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546523_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb32e9a3f8cca52da9781ecdd6121e15.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал Минобороны РФ, что командование в подразделениях ВСУ укомплектовано из бывших кадровиков, боевых офицеров с опытом там нет. По информации Минобороны, Григорий Олейник, проходивший службу в 59-й бригаде ВСУ и добровольно сдавшийся в плен российским военнослужащим, сообщил, что "все командование подразделений ВСУ - бывшие кадровики", а боевых офицеров, которые бы ранее участвовали в боях и имели какие-то знания, нет. "Руководство не умеет воевать. Между собой они говорят, что надо что-то делать, но они не действуют, боятся", - сказал Олейник. По его словам, за пререкания солдат привязывали к машине и волокли по грунтовой дороге, привязывали к дереву и били палками по ногам, а в подразделении много пили и употребляли наркотики. "За наркотики сразу бросали на яму, били жестоко и стреляли в ноги, в руки. Одного чуть не пристрелили", - сказал он. Кроме того, по его словам, старший на позиции ВСУ, которому было 37 лет, сидел на наркотиках. В ходе боевых действий их позиция была атакована российскими военнослужащими, командир был ликвидирован. "Пришли русские, сказали "сдавайся". Он начал первый отстреливаться, выскочил первый с гранатой, его ребята сразу "законтролили". Второй, который был с нами в блиндаже, надел противогаз и остался. Я говорю, выходи, разом со мной будем жить. Он сказал "нет". Я перед тем, как выскакивать, крикнул: ребята, я выхожу без ничего, только, ради бога, не стреляйте", - вспоминает пленный.
https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html
https://ria.ru/20250103/plen-1992387815.html
https://ria.ru/20250112/plennyj-1993351882.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e8a57007200bc02d151a6a3020e7938.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Украина
Пленный рассказал, что в командовании ВСУ нет боевых офицеров

Пленный Олейник: командование ВСУ состоит из кадровых военных без боевого опыта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал Минобороны РФ, что командование в подразделениях ВСУ укомплектовано из бывших кадровиков, боевых офицеров с опытом там нет.
По информации Минобороны, Григорий Олейник, проходивший службу в 59-й бригаде ВСУ и добровольно сдавшийся в плен российским военнослужащим, сообщил, что "все командование подразделений ВСУ - бывшие кадровики", а боевых офицеров, которые бы ранее участвовали в боях и имели какие-то знания, нет.
Взяли в армию без трех пальцев – украинский военнопленный о мобилизации - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
"Стрелять не мог". Военный ВСУ рассказал, как его насильно забрали на фронт
14 октября 2024, 09:44
"Руководство не умеет воевать. Между собой они говорят, что надо что-то делать, но они не действуют, боятся", - сказал Олейник.
По его словам, за пререкания солдат привязывали к машине и волокли по грунтовой дороге, привязывали к дереву и били палками по ногам, а в подразделении много пили и употребляли наркотики.
"За наркотики сразу бросали на яму, били жестоко и стреляли в ноги, в руки. Одного чуть не пристрелили", - сказал он.
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Украинский военнослужащий рассказал, как сдался в плен России
3 января, 11:11
Кроме того, по его словам, старший на позиции ВСУ, которому было 37 лет, сидел на наркотиках.
В ходе боевых действий их позиция была атакована российскими военнослужащими, командир был ликвидирован.
"Пришли русские, сказали "сдавайся". Он начал первый отстреливаться, выскочил первый с гранатой, его ребята сразу "законтролили". Второй, который был с нами в блиндаже, надел противогаз и остался. Я говорю, выходи, разом со мной будем жить. Он сказал "нет". Я перед тем, как выскакивать, крикнул: ребята, я выхожу без ничего, только, ради бога, не стреляйте", - вспоминает пленный.
Украинский военный рассказал о том, как попал в плен - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Командир назвал нас баранами. Украинский солдат рассказал, как попал в плен
12 января, 15:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала