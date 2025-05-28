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Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным и Трампом
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным и Трампом - РИА Новости, 28.05.2025
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным и Трампом
Владимир Зеленский предложил организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США, сообщило агентство AFP. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:01:00+03:00
2025-05-28T12:01:00+03:00
2025-05-28T12:01:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США, сообщило агентство AFP."Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным", — говорится в публикации.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.
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В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Украина
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным и Трампом
Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом