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Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным и Трампом

Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным и Трампом - РИА Новости, 28.05.2025

Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным и Трампом

Владимир Зеленский предложил организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США, сообщило агентство AFP. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:01:00+03:00

2025-05-28T12:01:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США, сообщило агентство AFP."Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным", — говорится в публикации.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019480480.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, россия, украина