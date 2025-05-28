Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным и Трампом - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/vstrecha-2019523172.html
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным и Трампом
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным и Трампом - РИА Новости, 28.05.2025
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным и Трампом
Владимир Зеленский предложил организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США, сообщило агентство AFP. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:01:00+03:00
2025-05-28T12:01:00+03:00
в мире
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019180098_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_ea4a0980cef5d1e41658d73a7ef8ed26.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США, сообщило агентство AFP."Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным", — говорится в публикации.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019480480.html
https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019180098_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_2f5f70c58105f9f5c18cc9c8a34dd2a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, россия, украина
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, Украина
Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным и Трампом

Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniuВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniu
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил организовать трехстороннюю встречу с президентами России и США, сообщило агентство AFP.
"Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным", — говорится в публикации.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Нужен труп". В Киеве пришли в ярость из-за планов Запада по Украине
Вчера, 08:44
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Киев на переговорах запросил встречу глав государств. Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Москва готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Киев и Европа наконец придумали, как сделать Путина и Трампа врагами
27 мая, 15:13
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала