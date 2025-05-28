https://ria.ru/20250528/vorobev-2019643813.html

Воробьев: в Подмосковье создаются условия, чтобы человек мог быть здоровым

Воробьев: в Подмосковье создаются условия, чтобы человек мог быть здоровым - РИА Новости, 28.05.2025

Воробьев: в Подмосковье создаются условия, чтобы человек мог быть здоровым

В Подмосковье стараются создавать условия, чтобы человек мог быть здоровым, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе пленарной сессии форума "Россия и... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:04:00+03:00

2025-05-28T19:04:00+03:00

2025-05-28T19:04:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Подмосковье стараются создавать условия, чтобы человек мог быть здоровым, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе пленарной сессии форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия". Мероприятие проходило в Доме правительства Московской области при поддержке национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья". Воробьев также рассказал о работе, которая ведется в этом направлении в регионе – строительстве флагманских медицинских центров, модернизации первичного звена, заботе о детях и старшем поколении, а также о многом другом. "Наш президент всегда говорит, что необходимо создавать условия для того, чтобы человек жил долго, оставался здоровым. Вместе с федеральным центром мы стараемся это делать в Московской области", — приводит пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья слова Воробьева. Он добавил, что прежде всего, это касается здравоохранения. По его мнению, без заботы профессиональных врачей крайне сложно сохранить здоровье – с самого рождения и на всем протяжении жизни. По всей стране и Подмосковью реализована программа строительства перинатальных центров. Это позволило снизить детскую смертность. На данный момент, она на уровне 3,3 промилле. Воробьев также выразил благодарность врачам, отметив, что какие бы кувезы, реанимации, условия не создавались, без специалистов, делающих сложнейшие операции, достичь прогресса было бы невозможно. В регионе создана эффективная и современная система родовспоможения – шесть перинатальных центров, областной НИИ акушерства и гинекологии, 24 роддома. В Подмосковье не только создают комфортные условия для родов, но и прямо в медучреждении предоставляют молодым мамам комплект из 15 необходимых документов и услуг. Также с августа прошлого года в Красногорске открыт Детский клинический центр имени Рошаля. Детям со всей страны здесь предоставляют высокотехнологичную медицинскую помощь, делают операции. "Сегодня центр проводит 80 операций в день, которые часто спасают жизни детей и навсегда избавляют от тех или иных заболеваний. Президент поддержал этот проект, и мы видим, что такие клиники с лучшими врачами являются мерилом качества жизни. Мы строим еще два больших госпиталя – в Балашихе и Мытищах, которые также будут оказывать высокотехнологичную помощь", — отметил губернатор. Так, в Балашихе возводится многопрофильный центр на 1123 койки, рассчитанный на взрослых пациентов. Запустить его должны в 2027 году. В сентябре планируется начать строительство многопрофильного медицинского центра на 786 коек с родильным домом в Мытищах. Открыть объект предполагается в 2030 году. Воробьев указал, что в Подмосковье продолжается активная работа по трансформации первичного звена – строят и обновляют поликлиники, ФАПы и станции скорой помощи. Все учреждения приводят к единому стандарту, внедряют цифровые технологии. С помощью телемедицинских консультаций сейчас продлевается 55% рецептов на льготные лекарства. Также в Московской области переведены в цифру и проактивно выдаются 11 медицинских справок, что позволило повысить доступность врачей для тех, кто нуждается в медпомощи. Благодаря искусственному интеллекту распознаются КТ- и МРТ-снимки – это в 1,5-2 раза снизило нагрузку на медиков, высвободив время для сложных случаев. Большое внимание в области уделяется профилактике. На базе поликлиник действуют 27 Центров здоровья, укомплектованных всем необходимым для такой работы. Ведется мониторинг здоровья, консультации по правильному питанию, здоровому образу жизни, выявление факторов риска. Также для медиков разработан большой комплекс региональных мер поддержки. Например, программы "Социальная ипотека", "Приведи друга" и компенсация аренды жилья. Более того, Воробьев упомянул о развитии парков в Подмосковье, что также влияет на здоровое долголетие. "Когда-то у нас было всего 24 парка, это классика советского градостроения — один парк в сколько-нибудь значимом городе. Я пришел к президенту и попросил разрешить делать нам парки в лесах, ведь у нас 43% территории — это леса. Сейчас в Подмосковье уже 209 парков. Мы создаем их по стандарту — пешеходная дорожка, освещение, видеокамеры, туалет, прокат велосипедов, лыж и так далее. Посещаемость парков растет очень заметно", — добавил губернатор. Одна из ключевых задач в регионе – доступность и популяризация массового спорта. Ежегодно проводится свыше 12 тысяч различных соревнований, спортом занимаются 5 миллионов 200 тысяч человек. И все это во многом благодаря современной инфраструктуре. Кроме того, в Подмосковье реализуется большая программа строительства и модернизации. Так, в прошлом году был капитально обновлен стадион "Авангард" в Коломне, построен ФОК в Можайске. План на этот год – ввести два новых ФОКа в Лобне и Бронницах, а также реконструировать стадионы "Спартак" в Луховицах и "Старт" в Реутове. Еще одно важное направление работы – забота о старшем поколении. В октябре 2019 года в Московской области стартовал губернаторский проект "Активное долголетие", который охватывает уже 450 тысяч человек. Таким образом, в регионе действуют 68 клубов, где в рамках программы жители старшего возраста могут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой, плаванием, дыхательной гимнастикой и многим другим.

https://ria.ru/20250528/parkovka--2019565302.html

https://ria.ru/20250528/forum-2019546829.html

https://ria.ru/20250528/mostransavto-2019530411.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество