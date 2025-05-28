https://ria.ru/20250528/vnukovo--2019528417.html

Аэропорт Внуково возобновил работу

Аэропорт Внуково возобновил работу - РИА Новости, 28.05.2025

Аэропорт Внуково возобновил работу

Аэропорт "Внуково" сообщил, что возобновил работу в штатном режиме. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:30:00+03:00

2025-05-28T12:30:00+03:00

2025-05-28T12:36:00+03:00

внуково (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" сообщил, что возобновил работу в штатном режиме.Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности. Они были сняты в 07.15 мск."Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме… Скоплений нет", - говорится в сообщении.В настоящее время осуществляется организация вылетов задержанных воздушных судов.

https://ria.ru/20250524/samolet-2018859834.html

https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019475302.html

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2025

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внуково (аэропорт), домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), общество