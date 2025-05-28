В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве и ряде областей Украины, включая Киевскую, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 01.11 мск. Согласно данным ресурса, тревогу в городе снова объявили в 02.21. Тревога в Киевской области была объявлена в 02.23, в это же время начал звучать сигнал тревоги в Черниговской области.
Ранее объявленная тревога продолжает действовать в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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