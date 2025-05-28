https://ria.ru/20250528/uddary-2019487005.html

В Госдуме предостерегли Украину от ударов по России

В Госдуме предостерегли Украину от ударов по России - РИА Новости, 28.05.2025

В Госдуме предостерегли Украину от ударов по России

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал угрозы Владимира Зеленского об ударах по территории России попыткой сорвать... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:31:00+03:00

2025-05-28T09:31:00+03:00

2025-05-28T09:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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днепр (город)

леонид ивлев

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал угрозы Владимира Зеленского об ударах по территории России попыткой сорвать переговоры и добавил, что подобная агрессия не останется без ответа. Ранее Зеленский в своем заявил Telegram-канале заявил об имеющихся планах и возможностях наносить удары по территории России, пообещав, что "это будет". При этом он добавил, что ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика - ключевые элементы, которые должны производиться на Украине и в ближайшее время готовятся новые договоренности с "партнерами в Европе" об инвестициях в производство "беспилотного и дальнобойного элемента". "Действия Украины, удары по тылу России - это прямая попытка сорвать любые переговоры", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, ВСУ за последнее время уже резко увеличили количество атак беспилотниками и РСЗО по городам и селам регионов России. "В ответ киевский режим естественно получил серию массированных наших ударов по военной и разведывательной инфраструктуре страны и ВПК Украины. В тоже время Россия, в отличие от киевского режима, не приостанавливала переговорный процесс после Стамбула", - подчеркнул Ивлев. Украинская оборонка, как отметил собеседник агентства, практически разрушена и под ракетно-бомбовые удары все чаще попадают составы и корабли, аэродромы и склады с поставками вооружения из стран НАТО. "С получением каждой такой зарубежной порции вооружений для ВСУ на берегах Днепра начинаются медийно-агрессивные стенания с угрозами в адрес России в стиле мифической синицы, которая хвалилась море зажечь", - добавил депутат.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

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украина, россия, днепр (город), леонид ивлев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума рф, нато