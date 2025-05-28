В Госдуме предостерегли Украину от ударов по России
Депутат ГД Ивлев назвал угрозы Зеленского в адрес РФ попыткой сорвать переговоры
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал угрозы Владимира Зеленского об ударах по территории России попыткой сорвать переговоры и добавил, что подобная агрессия не останется без ответа.
Ранее Зеленский в своем заявил Telegram-канале заявил об имеющихся планах и возможностях наносить удары по территории России, пообещав, что "это будет". При этом он добавил, что ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика - ключевые элементы, которые должны производиться на Украине и в ближайшее время готовятся новые договоренности с "партнерами в Европе" об инвестициях в производство "беспилотного и дальнобойного элемента".
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"Действия Украины, удары по тылу России - это прямая попытка сорвать любые переговоры", - сказал Ивлев РИА Новости.
"В ответ киевский режим естественно получил серию массированных наших ударов по военной и разведывательной инфраструктуре страны и ВПК Украины. В тоже время Россия, в отличие от киевского режима, не приостанавливала переговорный процесс после Стамбула", - подчеркнул Ивлев.
Украинская оборонка, как отметил собеседник агентства, практически разрушена и под ракетно-бомбовые удары все чаще попадают составы и корабли, аэродромы и склады с поставками вооружения из стран НАТО. "С получением каждой такой зарубежной порции вооружений для ВСУ на берегах Днепра начинаются медийно-агрессивные стенания с угрозами в адрес России в стиле мифической синицы, которая хвалилась море зажечь", - добавил депутат.
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