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В Госдуме предостерегли Украину от ударов по России - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:31 28.05.2025 (обновлено: 09:32 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/uddary-2019487005.html
В Госдуме предостерегли Украину от ударов по России
В Госдуме предостерегли Украину от ударов по России - РИА Новости, 28.05.2025
В Госдуме предостерегли Украину от ударов по России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал угрозы Владимира Зеленского об ударах по территории России попыткой сорвать... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:31:00+03:00
2025-05-28T09:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
днепр (город)
леонид ивлев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал угрозы Владимира Зеленского об ударах по территории России попыткой сорвать переговоры и добавил, что подобная агрессия не останется без ответа. Ранее Зеленский в своем заявил Telegram-канале заявил об имеющихся планах и возможностях наносить удары по территории России, пообещав, что "это будет". При этом он добавил, что ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика - ключевые элементы, которые должны производиться на Украине и в ближайшее время готовятся новые договоренности с "партнерами в Европе" об инвестициях в производство "беспилотного и дальнобойного элемента". "Действия Украины, удары по тылу России - это прямая попытка сорвать любые переговоры", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, ВСУ за последнее время уже резко увеличили количество атак беспилотниками и РСЗО по городам и селам регионов России. "В ответ киевский режим естественно получил серию массированных наших ударов по военной и разведывательной инфраструктуре страны и ВПК Украины. В тоже время Россия, в отличие от киевского режима, не приостанавливала переговорный процесс после Стамбула", - подчеркнул Ивлев. Украинская оборонка, как отметил собеседник агентства, практически разрушена и под ракетно-бомбовые удары все чаще попадают составы и корабли, аэродромы и склады с поставками вооружения из стран НАТО. "С получением каждой такой зарубежной порции вооружений для ВСУ на берегах Днепра начинаются медийно-агрессивные стенания с угрозами в адрес России в стиле мифической синицы, которая хвалилась море зажечь", - добавил депутат.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, днепр (город), леонид ивлев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Днепр (город), Леонид Ивлев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме предостерегли Украину от ударов по России

Депутат ГД Ивлев назвал угрозы Зеленского в адрес РФ попыткой сорвать переговоры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал угрозы Владимира Зеленского об ударах по территории России попыткой сорвать переговоры и добавил, что подобная агрессия не останется без ответа.
Ранее Зеленский в своем заявил Telegram-канале заявил об имеющихся планах и возможностях наносить удары по территории России, пообещав, что "это будет". При этом он добавил, что ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика - ключевые элементы, которые должны производиться на Украине и в ближайшее время готовятся новые договоренности с "партнерами в Европе" об инвестициях в производство "беспилотного и дальнобойного элемента".
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"Действия Украины, удары по тылу России - это прямая попытка сорвать любые переговоры", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, ВСУ за последнее время уже резко увеличили количество атак беспилотниками и РСЗО по городам и селам регионов России.
"В ответ киевский режим естественно получил серию массированных наших ударов по военной и разведывательной инфраструктуре страны и ВПК Украины. В тоже время Россия, в отличие от киевского режима, не приостанавливала переговорный процесс после Стамбула", - подчеркнул Ивлев.
Украинская оборонка, как отметил собеседник агентства, практически разрушена и под ракетно-бомбовые удары все чаще попадают составы и корабли, аэродромы и склады с поставками вооружения из стран НАТО. "С получением каждой такой зарубежной порции вооружений для ВСУ на берегах Днепра начинаются медийно-агрессивные стенания с угрозами в адрес России в стиле мифической синицы, которая хвалилась море зажечь", - добавил депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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26 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДнепр (город)Леонид ИвлевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГосдума РФНАТО
 
 
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